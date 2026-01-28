Опытная украинка прекрасно отработала на огневых рубежах. Ее преимущество на финише составило считанные секунды, пишет 24 Канал.

Смотрите также Чемпионат Европы по биатлону: расписание, где смотреть и результаты Украины

Кто стал чемпионкой Европы по биатлону в индивидуалке?

Анастасия Меркушина стартовала восьмой и отличилась блестящей работой на стрельбище. Все 20 выстрелов спортсменки четко легли в мишень.

Ходом Анастасия уступала соперницам из сборных Италии и Франции, но, к счастью, преимущества чистой стрельбы хватило для того, чтобы быть первой на финише.

Согласно итоговому протоколу на сайте IBU, Меркушина опередила ближайшую преследовательницу Самуэлу Комолу всего на три секунды.

Как выступили другие украинки в индивидуальной гонке?

Второй самый высокий результат в нашей команде продемонстрировала Валерия Дмитренко – с одним промахом она стала 19-й.

Надежда Белкина финишировала 31-й, имея 2 минуты штрафа. Лилия Стеблина стала 79-ой, допустив 7 промахов.

Результаты индивидуальной гонки на Евро-2026, женщины

1. Анастасия Меркушина, Украина, 45:44.9 (0)

2. Самуэла Комола, Италия, +3.0 (1)

3. Вольдия Галмас-Полен, Франция, +4.8 (2)

..

19. Валерия Дмитренко, Украина, +2:26.5 (1)

31. Надежда Белкина, Украина, +4:05.0 (2)

79. Лилия Стеблина, Украина, +8:25.0 (7)

Как прокомментировала Меркушина победу на Евро?

Биатлонистка после финиша не скрывала эмоций в комментарии Трибуна.

Я на седьмом небе от счастья. Было ощущение, что это невозможно, что это сон. Но очень счастлива. Когда услышала, что победила, просто закричала. Возможно, сегодня будет небольшая вечеринка. Мы точно немножко отпразднуем,

– заявила Меркушина.

Какие достижения Анастасии Меркушиной на чемпионатах Европы?