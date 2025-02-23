В стартовый лист мужского масс-старта на ЧМ-2025 попали 30 лучших биатлонистов. Украину в гонке представляли лидеры "сине-желтых" – Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин, пишет 24 Канал.

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Кто стал чемпионом мира в мужском масстарте

В масстарте на дистанцию 15 километров Пидручный стартовал под 16 номером, а Мандзин – 25-м.

Украинские биатлонисты удачно начали гонку, закрыв все мишени на первом огневом рубеже. Пидручный и Мандзин держались в десятке. Проблемы начались на второй лежке – Дмитрий не смог закрыть четыре мишени, а Виталий допустил один промах.

В итоге лучше всех из украинцев завершил гонку Мандзин. 21-летний биатлонист с тремя промахами финишировал 27-м.

Последний комплект наград чемпионата мира достался представителям сборной Норвегии. В ожесточенной борьбе "золото" в мужском масстарте завоевал Эндре Стремсгейм, серебряная медаль у Стурлы Легрейда, а бронзовую награду завоевал Йоганесс Бё.

Результат мужского масстарта ЧМ-2025

1. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 1+0+0+0+0) 38:22.6

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 2+0+0+0+0) +12.4

3. Йоганесс Бё (Норвегия, 1+1+2+0) +12.7

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27. Виталий Мандзин (Украина, 0+1+1+1+1) +3:10.9

30. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+4+0+0) +5:43.5

Биатлонный сезон после небольшого перерыва возобновится 6 марта. На 7-м этапе Кубка мира в чешском Нове-Место соревнования продлятся до 9 марта.