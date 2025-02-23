В воскресенье, 23 февраля, на ЧМ-2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялся женский масстарт. На старт гонки вышли 30 лучших биатлонисток, пишет 24 Канал.

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Как выступили украинки в масстарте

Украину в масстарте представили две биатлонистки – Юлия Джима и Кристина Дмитренко. Они стартовали под 16-м и 27-м номерами соответственно.

Изнурительный турнир сказался на представительницах Украины. Наши биатлонистки уступали в скорости соперницам и допускали ошибки на стрельбе.

Лучше всего среди украинок выступила Юлия Джима. Лидер сборной Украины с одним штрафным кругом завершила гонку на 24 месте.

Кристина Дмитренко допустила четыре ошибки на четырех огневых рубежах. 25-летняя украинка финишировала предпоследней.

Чемпионкой мира в женском масс-старте стала шведка Эльвира Эберга. Серебряная награда досталась француженке Осеану Мишлону. Компанию на пьедестале им составила представитель Норвегии Марен Киркейде.

Результат женского масстарта на ЧМ-2025

1. Эльвира Эберг (Швеция, 1+1+0+0) 40:32.3

2. Осеан Мишлон (Франция, 1+1+1+0) +9.4

3. Марен Киркейде (Норвегия, 2+0+1+0) +16.5

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24. Юлия Джима (Украина, 0+1+0+0) +2:28.4

29. Кристина Дмитренко (Украина, 1+2+0+1) +4:22.8

Чемпионат мира-2025 по биатлону завершит мужской масстарт. Гонка начнется в 17:05 по киевскому времени.