В воскресенье, 23 февраля, в рамках ЧМ-2025 по биатлону состоятся масс-старты среди мужчин и женщин. Тренерский штаб сборной Украины определил состав команды на гонки, сообщает 24 канал со ссылкой на сайт biathlon.com.ua.
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Кто представит Украину в масс-старте
Тренерский штаб сборной Украины обнародовал список биатлонистов, которые примут участие в масс-старте в рамках чемпионата мира по биатлону 2025. Четыре спортсмена представят "сине-желтых" на гонках в швейцарском Ленцерхайде.
Среди женщин участие в масс-старте примут Юлия Джима и Кристина Дмитренко. В мужской гонке Украину представят Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин.
Состав сборной Украины на масс-старт
Женщины:
- 17. Юлия Джима
- 28. Кристина Дмитренко
Мужчины:
- 16. Дмитрий Пидручный
- 25 Виталий Мандзин
Начало женского масс-старта состоится в 14:45 по киевскому времени. Мужчины стартуют в 17:05. Напомним, что после ЧМ-2025 в марте запланирован 7-й этап Кубка мира по биатлону в Чехии.