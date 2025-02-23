У неділю, 23 лютого, на ЧС-2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбувся жіночий масстарт. На старт гонки вийшли 30 найкращих біатлоністок, пише 24 Канал.

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Як виступили українки у масстарті

Україну у масстарті представили дві біатлоністки – Юлія Джима та Христина Дмитренко. Вони стартували під 16-м та 27-м номерами відповідно.

Виснажливий турнір дався взнаки представницям України. Наші біатлоністки поступалися у швидкості суперницям та допускали хиби на стрільбі.

Найкращий результат серед українок продемонструвала Юлія Джима. Лідерка збірної України з одним штрафним колом завершила гонку на 24 місці.

Христина Дмитренко допустила чотири помилки на чотирьох вогневих рубежах. 25-річна українка фінішувала передостанньою.

Чемпіонкою світу у жіночому масстарті стала шведка Ельвіра Еберг. Срібна нагорода дісталася француженці Осеан Мішлон. Компанію на п'єдесталі їм склала представниця Норвегії Марен Кіркейде.

Результат жіночого масстарту на ЧС-2025

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1+0+0) 40:32.3

2. Осеан Мішлон (Франція, 1+1+1+0) +9.4

3. Марен Кіркейде (Норвегія, 2+0+1+0) +16.5

…

24. Юлія Джима (Україна, 0+1+0+0) +2:28.4

29. Христина Дмитренко (Україна, 1+2+0+1) +4:22.8

Чемпіонат світу-2025 з біатлону завершить чоловічий масстарт. Гонка розпочнеться о 17:05 за київським часом.