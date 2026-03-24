Рішення ухвалила рада міжнародної федерації легкої атлетики після багаторічної дискваліфікації Росії. Це стало першим серйозним послабленням обмежень, запроваджених ще у 2015 році, пише TASS.

Що відомо про санкції?

Всеросійська федерація легкої атлетики була відсторонена від членства у міжнародній організації у 2015 році після викриття державної системи допінгу. Скандал став одним із найгучніших в історії спорту і призвів до відсторонення російських легкоатлетів від Олімпіад і чемпіонатів світу.

Згодом міжнародна федерація вимагала від Росії повного реформування антидопінгової системи, змін у керівництві та виплати штрафів. Лише після багаторічного контролю та аудиту було визнано, що частину умов виконано.

Що це означає на практиці?

Хоча членство федерації формально відновлено, спортсмени з Росії все ще не допущені до міжнародних змагань через санкції, пов’язані з повномасштабною війною проти України. Заборона на участь під національним прапором і надалі залишається чинною.

Таким чином, рішення має радше юридичний і організаційний характер: федерація повернулася до структури світової легкої атлетики, але її представники не можуть виступати на головних турнірах.

Повернення Росії у світовий спорт