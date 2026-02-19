Михайло Гераскевич сказав, що відсторонення його сина та вихованця від змагань означає знецінення багаторічної праці. Про це він повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна.
Що сказав Михайло Гераскевич про дискваліфікацію на Олімпіаді?
Гераскевич-старший заявив, що справа стосується не лише чотирьох років підготовки, адже Владислав готувався до цього з народження.
Вони займаються скелетоном вже 11 років і за цей час вкладено величезні сили, час та ресурси, оскільки цей вид спорту дуже дорогий.
Він також висловився щодо дискваліфікації Владислава на Олімпіаді-2026.
У моменті дискваліфікації розривало душу зсередини. Це почуття не зникло досі – перекреслено роботу стількох років життя,
– поділився Михайло Гераскевич.
Аналізуючи те, що сталося, та розмову з главою МОК Кірсті Ковентрі, Гераскевич зазначив, що МОК зазнав сильного тиску, очевидно з боку Росії.
Він також висловився про те, що у центрі Європи існує спортивна структура, яка перебуває під повним впливом Росії.
Михайло Гераскевич закликав українських спортсменів продовжувати протистояти Росії, водночас дотримуючись правил Олімпійського комітету.
Що відомо про Владислава Гераскевича?
- Гераскевич тричі представляв країну на зимових Олімпіадах. Під час Олімпіади-2022 у Пекіні він привернув увагу плакатом проти війни за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії.
- На Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо Владислав був прапороносцем збірної України.
- Скелетоніста не допустили до старту на зимових Олімпійських іграх‑2026 через "шолом пам'яті" – спеціально оформлений шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів і тренерів, які стали жертвами російської агресії.
Михайло Гераскевич, емоційно відреагував на рішення МОК, назвавши його таким, що зачепило честь спортсмена і зруйнувало багаторічну працю.
- Спортсмен оскаржував рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS), але апеляцію не задовольнили, тож дискваліфікація залишилася в силі.