Відомий скелетоніст, який не зміг виступити на Олімпіаді-2026 через шолом пам'яті, вперше поділився подробицями своїх стосунків у великому інтерв’ю Марічці Падалко. Виявилося, що поруч з ним – його давня кохана Анна, яка залишилася з ним навіть у найскладніші моменти.

Хто обраниця Гераскевича?

Після того, як навколо Гераскевича з’явилося багато уваги в соцмережах і його почали пророкувати наступним героєм шоу "Холостяк", спортсмен розвінчав чутки про холостяцьке життя – він у стосунках із дівчиною на ім’я Анна.

Дівчина є, серце зайняте,

– коротко сказав Владислав про свою любов.

Пара давно разом, і саме Анна була однією з тих, хто підтримав його принципове рішення виступати на Іграх у символічному екіпіруванні – шоломі пам’яті загиблих українських спортсменів.

Спортсмен додав, що і його родина, і Анна переживали через втрату можливості змагатися, але розуміли його позицію та цінності. Вони навіть планували приїхати підтримати його на фінальних заїздах Олімпіади, купивши квитки та житло, але через дискваліфікацію ці плани не здійснилися.

Коротко про олімпійський скандал