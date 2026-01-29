Оборонне відомство в інстаграмі відреагувало на гол українця. У компенсований час другого тайму воротар Бенфіки відзначився голом у матчі з Реалом (4:2).
Що сказали в Міноборони стосовно голу Трубіна?
У коментарях під дописом Трубіна після поєдинку з Реалом помітно чимало відомих осіб. Серед яких був і запис від Міноборони України.
Продемонстрував характер українців – боротися до кінця. Вітаємо і дякуємо,
– написано в коментарях під дописом Трубіна.
Реакція Міноборони на гол Трубіна / Скриншот з інстаграму відомства
Що треба знати про гол Трубіна?
- Український воротар Анатолій Трубін відзначився рідкісним для свого амплуа голом у матчі 8-го туру Ліги чемпіонів проти Реала (4:2). Він забив у компенсований час другого тайму, додавши фінального акценту у яскравій перемозі своєї команди.
Цей м'яч зробив Трубіна одним із небагатьох воротарів, які коли-небудь забивали у Лізі чемпіонів, і привернув увагу європейських медіа.
Раніше український голкіпер вже прославився кількома ефектними сейвами, але цей гол став особливим моментом у його кар'єрі.