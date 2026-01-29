Оборонное ведомство в инстаграме отреагировало на гол украинца. В компенсированное время второго тайма вратарь Бенфики отметился голом в матче с Реалом (4:2).

Что сказали в Минобороны относительно гола Трубина?

В комментариях под сообщением Трубина после поединка с Реалом заметно немало известных лиц. Среди которых была и запись от Минобороны Украины.

Продемонстрировал характер украинцев – бороться до конца. Поздравляем и благодарим,
– написано в комментариях под сообщением Трубина.

Гол Трубина Реалу
Реакция Минобороны на гол Трубина / Скриншот из инстаграма ведомства

Что надо знать о голе Трубина?

  • Украинский вратарь Анатолий Трубин отметился редким для своего амплуа голом в матче 8-го тура Лиги чемпионов против Реала (4:2). Он забил в компенсированное время второго тайма, добавив финального акцента в яркой победе своей команды.

  • Этот мяч сделал Трубина одним из немногих вратарей, которые когда-либо забивали в Лиге чемпионов, и привлек внимание европейских медиа.

  • Ранее украинский голкипер уже прославился несколькими эффектными сейвами, но этот гол стал особым моментом в его карьере.