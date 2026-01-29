Оборонное ведомство в инстаграме отреагировало на гол украинца. В компенсированное время второго тайма вратарь Бенфики отметился голом в матче с Реалом (4:2).

Смотрите также "Трубин! Что это было?": реакция футбольных звезд на чудо-гол голкипера Бенфики Реалу

Что сказали в Минобороны относительно гола Трубина?

В комментариях под сообщением Трубина после поединка с Реалом заметно немало известных лиц. Среди которых была и запись от Минобороны Украины.

Продемонстрировал характер украинцев – бороться до конца. Поздравляем и благодарим,

– написано в комментариях под сообщением Трубина.



Реакция Минобороны на гол Трубина / Скриншот из инстаграма ведомства

Что надо знать о голе Трубина?