В восторге от действий украинца остались звезды АПЛ прошлого и один из величайших игроков родного для Трубина Шахтера. 24 Канал собрал реакции футбольных легенд на уникальное событие.
Как отреагировали футбольные звезды на гол Трубина?
В студии на канале CBS, где постоянными экспертами являются Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс, гол Трубина встретили по-разному.
Футбольный журналист Нико Кантор не мог усидеть на месте и начал хлопать и бегать вокруг своего сиденья. Легендарный защитник Ливерпуля Каррагер, казалось, едва не упал в обморок: сначала тряс кулаками в воздухе, потом начал барабанить по столу, а в конце концов спрятал лицо.
Экс-игрок Ман Сити Ричардс не мог поверить в то, что произошло, широко разинув рот. И только чемпион мира 1998 года Анри сохранил абсолютный покерфейс. Казалось, экс-нападающий Арсенала и Барселоны в этот вечер болел не за Бенфику, как видно из видео Heart of Midlothian FC Goals в сети X.
На другом канале, TNT Sports, еще одна икона для фанатов Ливерпуля Стивен Джеррард хватался за голову синхронно с экс-игроком Челси и сборной Англии Джо Коулом и шотландской легендой Рейнджерс Алли Маккойстом. Все трое, казалось, не понимали, как Анатолий смог это сделать.
А еще за действиями воспитанника донецкого Шахтера вживую наблюдал директор по футболу "горняков" Дарио Срна. И хорват был настолько рад за экс-партнера и подопечного, что уже не подбирал цензурных слов в сторис инстаграма Андрея Беднякова.
Почему гол Трубина Реалу вызвал такую реакцию?
- Анатолий стал лишь пятым голкипером в Лиге чемпионов за все время, который отметился голом в ворота соперников.
- Благодаря этому взятию ворот Бенфика смогла в последний момент выйти в плей-офф, оставив за бортом турнира Марсель.
- Наставник "орлов" Жозе Моуринью признал, что видел в футболе все, но такой эпизод переживал впервые в своей длительной карьере.