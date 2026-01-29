В восторге от действий украинца остались звезды АПЛ прошлого и один из величайших игроков родного для Трубина Шахтера. 24 Канал собрал реакции футбольных легенд на уникальное событие.

Как отреагировали футбольные звезды на гол Трубина?

В студии на канале CBS, где постоянными экспертами являются Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс, гол Трубина встретили по-разному.

Футбольный журналист Нико Кантор не мог усидеть на месте и начал хлопать и бегать вокруг своего сиденья. Легендарный защитник Ливерпуля Каррагер, казалось, едва не упал в обморок: сначала тряс кулаками в воздухе, потом начал барабанить по столу, а в конце концов спрятал лицо.

Экс-игрок Ман Сити Ричардс не мог поверить в то, что произошло, широко разинув рот. И только чемпион мира 1998 года Анри сохранил абсолютный покерфейс. Казалось, экс-нападающий Арсенала и Барселоны в этот вечер болел не за Бенфику, как видно из видео Heart of Midlothian FC Goals в сети X.

На другом канале, TNT Sports, еще одна икона для фанатов Ливерпуля Стивен Джеррард хватался за голову синхронно с экс-игроком Челси и сборной Англии Джо Коулом и шотландской легендой Рейнджерс Алли Маккойстом. Все трое, казалось, не понимали, как Анатолий смог это сделать.

А еще за действиями воспитанника донецкого Шахтера вживую наблюдал директор по футболу "горняков" Дарио Срна. И хорват был настолько рад за экс-партнера и подопечного, что уже не подбирал цензурных слов в сторис инстаграма Андрея Беднякова.

Почему гол Трубина Реалу вызвал такую реакцию?