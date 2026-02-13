Об этом заявил украинский скелетонист Владислав Гераскевич на пресс-конференции с журналистами, передают "Новости.LIVE".
Что сказал Гераскевич о подыгрывании пропаганде на зимних Олимпийских играх?
Владислав Гераскевич сказал, что во время зимних Олимпийских игр в Италии украинские спортсмены видели много российских флагов. Более того, флаг страны-агрессора видели на шлеме итальянского сноубордиста.
Несмотря на нарушение правил МОК, этот спортсмен и зрители (с российскими флагами – 24 Канал), насколько мне известно, не получили никаких санкций и не были дисквалифицированы,
– отметил скелетонист.
Спортсмен также отметил, что указал руководительнице МОК Кирсти Ковентри на несправедливость, ведь с одной стороны комитет ничего не говорит о российских флагах на шлеме итальянского сноубордиста или у зрителей на трибунах, но с другой стороны возмущаются его "шлемом памяти".
"Они (Международный олимпийский комитет – 24 Канал) пытаются применять правила так, что некоторые могут считать это несправедливым, То я думаю, это играет на руку российской пропаганде, и я ей (Кирсти Ковентри – 24 Канал) об этом сказал. Я выразил ей свои беспокойства", – объяснил Гераскевич.
Он подчеркнул, что не хочет скандала, а также хочет найти хороший выход из ситуации с дисквалификацией.
Что будет с участием Гераскевича в зимних Олимпийских играх дальше?
Владислав Гераскевич подал апелляцию на решение МОК о дисквалификации по ускоренной процедуре и ждет решения в течение 24 часов. Поэтому спортсмен еще сохраняет шанс на участие в Олимпийских играх.
До этого Международный олимпийский комитет лишил украинца возможности выступления на соревнованиях. Причиной стал "шлем памяти", который Владислав надевал на тренировках.
Позже это решение было отозвано. МОК заявил, что Гераскевичу вернули аккредитацию на Олимпийские игры, спортсмен сможет оставаться на зимней Олимпиаде как официальный представитель от Украины, однако отстранение от соревнований остается в силе.
Стоит отметить, что как украинцы, так и иностранцы поддержали Владислава Гераскевича на фоне его дисквалификации. Люди активно критикуют МОК и благодарят скелетониста за патриотическую позицию.