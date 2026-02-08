Фишналлер надел шлем с флагами всех стран-хозяек Олимпиады, в которых итальянец принимал участие. Российскому триколору там тоже нашлось место – это вызвало возмущение среди болельщиков и медиа, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне подняли скандал из-за музыки на Олимпиаде: организаторов обвиняют в "фашизме"

Что известно о Роланде Фишналлере?

Спортсмену 45 лет. Он представляет Италию на Олимпийских играх начиная с 2002 года.

Фишналлер является одним из самых талантливых и титулованных сноубордистов мира, с 20+ побед в Кубке мира и несколькими медалями чемпионатов мира.

В 2025 году он получил свой второй титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе, став самым возрастным чемпионом в этой дисциплине в истории, пишет sport.quotidiano.

Несмотря на огромный международный успех, олимпийской медали ему еще не удалось получить. Лучший результат на Играх – 4-е место в Пекине-2022.

На старте этой Олимпиады Фишналлер показал лучшее время в квалификации параллельного гигантского слалома – 42,39 секунды, и прошел в четвертьфинал. Медали будут разыграны сегодня.

Реакция на российский флаг на шлеме Фишналлера

В своей первой гонке на Олимпиаде-2026 Фишналлер надел шлем, на котором изображены флаги шести стран-хозяек Олимпиады, в которых Фишналлер участвовал. Кроме России – флаги США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая.

Выступление спортсмена с российским флагом на шлеме сразу привлекло внимание мировых медиа. Сам факт присутствия такого символа на Олимпийских играх вызывает дискуссии в контексте современной политической ситуации и санкционной политики в отношении России в спортивном сообществе.

Организаторы соревнований публично этот инцидент пока не комментировали.

Российский след на Олимпиаде-2026