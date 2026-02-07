Скандал вспыхнул за несколько дней до старта соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2026. По сообщению российских СМИ, "нейтральному" Петру Гуменнику не одобрили использование музыкальной композиции, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Появились детали атаки россиян на Олимпийские игры в Италии: какая цель была у хакеров

Почему возник скандал с музыкой?

Правообладатели музыки отозвали разрешение именно для Гуменника, что заставило команду искать альтернативу менее чем за 72 часа до выступления.

Мама спортсмена заявила, что такое решение выглядит предвзятым и несправедливым именно в отношении российского атлета, поскольку программу признали легальной для других фигуристов.

Возможная альтернатива и критика

Из-за проблем с Парфюмером Гуменнику возможно придется выступать под прошлогоднюю программу "Дюна", которую он уже выполнял в прошлом сезоне. Такой вариант является далеко не оптимальным – элементы, постановка и костюм привязаны к музыке, и быстро все изменить практически невозможно.

Болельщики и эксперты отмечают, что похожая музыка из Парфюмера используется и другими фигуристами на соревнованиях, но только Гуменнику разрешения не предоставили – это породило вопрос о разной трактовке авторских прав и вероятной дискриминации российских спортсменов.

Среди российских пользователей соцсетей ситуация вызвала шквал критики. Решение назвали предвзятым и дискриминационным. В частности, в комментариях писали о "фашизме со стороны международных структур".

Российский след на Олимпиаде