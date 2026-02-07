Скандал спалахнув за кілька днів до старту змагань із фігурного катання на Олімпіаді-2026. За повідомленням російських ЗМІ, "нейтральному" Петру Гуменнику не схвалили використання музичної композиції, повідомляє 24 Канал.

Чому виник скандал із музикою?

Правовласники музики відкликали дозвіл саме для Гуменника, що змусило команду шукати альтернативу менш ніж за 72 години до виступу.

Мама спортсмена заявила, що таке рішення виглядає упередженим і несправедливим саме щодо російського атлета, оскільки програму визнали легальною для інших фігуристів.

Можлива альтернатива та критика

Через проблеми з Парфумером Гуменнику можливо доведеться виступати під торішню програму "Дюна", яку він уже виконував минулого сезону. Такий варіант є далеко не оптимальним – елементи, постановка і костюм прив’язані до музики, і швидко все змінити практично неможливо.

Уболівальники та експерти зазначають, що схожа музика з Парфумера використовується й іншими фігуристами на змаганнях, але лише Гуменнику дозволу не надали – це породило питання про різне трактування авторських прав і ймовірну дискримінацію російських спортсменів.

Серед російських користувачів соцмереж ситуація спричинила шквал критики. Рішення назвали упередженим і дискримінаційним. Зокрема, у коментарях писали про "фашизм з боку міжнародних структур".

