Про це заявив український скелетоніст Владислав Гераскевич на пресконференції із журналістами, передають "Новини.LIVE".
Що сказав Гераскевич про підігравання пропаганді на зимових Олімпійських іграх?
Владислав Гераскевич сказав, що під час зимових Олімпійських ігор в Італії українські спортсмени бачили багато російських прапорів. Ба більше, стяг країни-агресорки бачили на шоломі італійського сноубордиста.
Попри порушення правил МОК, цей спортсмен і глядачі (з російськими прапорами – 24 Канал), наскільки мені відомо, не отримали жодних санкцій і не були дискваліфіковані,
– зауважив скелетоніст.
Спортсмен також зазначив, що вказав очільниці МОК Кірсті Ковентрі на несправедливість, адже з одного боку комітет нічого не говорить про російські прапори на шоломі італійського сноубордиста чи у глядачів на трибунах, але з іншого боку обурюються його "шолому пам'яті".
"Вони (Міжнародний олімпійський комітет – 24 Канал) намагаються застосовувати правила так, що дехто може вважати це несправедливим, То я думаю, це грає на руку російській пропаганді, і я їй (Кірсті Ковентрі – 24 Канал) про це сказав. Я висловив їй свої занепокоєння", – пояснив Гераскевич.
Він підкреслив, що не хоче скандалу, а також хоче знайти гарний вихід із ситуації з дискваліфікацією.
Що буде з участю Гераскевича в зимових Олімпійських іграх далі?
Владислав Гераскевич подав апеляцію на рішення МОК щодо дискваліфікації за пришвидшеною процедурою та чекає на рішення протягом 24 годин. Тому спортсмен ще зберігає шанс на участь в Олімпійських іграх.
До цього Міжнародний олімпійський комітет позбавив українця можливості виступу на змаганнях. Причиною став "шолом пам'яті", який Владислав вдягав на тренуваннях.
Пізніше це рішення було відкликане. МОК заявив, що Гераскевичу повернули акредитацію на Олімпійські ігри, спортсмен зможе залишатися на зимовій Олімпіаді як офіційний представник від України, проте відсторонення від змагань залишається в силі.
Варто наголосити, що як українці, так і іноземці підтримали Владислава Гераскевича на тлі його дискваліфікації. Люди активно критикують МОК та дякують скелетоністу за патріотичну позицію.