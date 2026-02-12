Міжнародний олімпійський комітет позбавив українця можливості виступу на змаганнях. Причиною став "шолом пам'яті", який Владислав вдягав на тренуваннях, повідомляє сайт МОК.
Чи змагатиметься Гераскевич на Олімпіаді?
На ньому зображені 24 спортсмени, які загинули внаслідок війни Росії проти України. Окрім недопуску до змагань, Владислава позбавили акредитації на зимову Олімпіаду.
Проте пізніше це рішення було відкликане. МОК заявив, що Гераскевичу повернули акредитацію на Олімпійські ігри. Із цим проханням президентка організації звернулась до Дисциплінарної комісії.
Таким чином, Владислав зможе залишатися на зимовій Олімпіаді як офіційний представник від України. Проте відсторонення від змагань залишається в силі.
Скелетоніст вже точно не візьме участь у змаганнях. Раніше президентка МОК Кірсті Ковентрі вже прокоментувала дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді.
Що відомо про скандал навколо Гераскевича?
- Владислав став одним з двох прапороносців України на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Скелетоніст завжди мав патріотичну позицію та відстоював інтереси України у війні в інформаційному полі.
- Гераскевич вирішив присвятити шолом 24-м спортсменам, які були вбиті Росією під час війни в Україні. Він тренувався у ньому, але в МОК вирішили заборонити українцю виступати у цьому шоломі.
- Владислав зазначив, що планує подати позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні на рішення МОК. Цю інформацію також підтвердив його батько Михайло Гераскевич в інтерв'ю Суспільне Спорт.
- Крім того, після недопуску до змагань скелетоніст заявив про намір продати "шолом пам'яті" на аукціоні. Виручені кошти Гераскевич передасть на допомогу українцям, які стали жертвами війни проти Росії.