Міжнародний олімпійський комітет позбавив українця можливості виступу на змаганнях. Причиною став "шолом пам'яті", який Владислав вдягав на тренуваннях, повідомляє сайт МОК.

До теми Мав зустріч з головою МОК: з'явились нові деталі ганебної дискваліфікації Гераскевича

Чи змагатиметься Гераскевич на Олімпіаді?

На ньому зображені 24 спортсмени, які загинули внаслідок війни Росії проти України. Окрім недопуску до змагань, Владислава позбавили акредитації на зимову Олімпіаду.

Проте пізніше це рішення було відкликане. МОК заявив, що Гераскевичу повернули акредитацію на Олімпійські ігри. Із цим проханням президентка організації звернулась до Дисциплінарної комісії.

Таким чином, Владислав зможе залишатися на зимовій Олімпіаді як офіційний представник від України. Проте відсторонення від змагань залишається в силі.

Скелетоніст вже точно не візьме участь у змаганнях. Раніше президентка МОК Кірсті Ковентрі вже прокоментувала дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді.

Що відомо про скандал навколо Гераскевича?