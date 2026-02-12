Подразделение Спортивного арбитража работает непосредственно на месте проведения главных соревнований четырехлетия. Поэтому есть вероятность получить решение максимально оперативно, пишет Суспільне Спорт.

Что известно об апелляции Гераскевича?

Юрист спортсмена Евгений Пронин воспользовался возможностью подать жалобу на решение МОК о дисквалификации по специальной процедуре быстрого рассмотрения. Приговор в таком случае можно ожидать уже в течение 24 часов.

Рассчитываем на оперативное рассмотрение дела и надеемся на законное, справедливое и обоснованное решение. Владислав заслуживает шанс получить возможность принять участие в этой Олимпиаде,

– отметил Пронин.

Сегодня без участия Гераскевича состоялись два заезда мужских соревнований по скелетону. Еще два запланированы на пятницу, 13 февраля – в отличие от четверговых стартов, они состоятся не утром, а вечером. Это увеличивает шанс на то, что до начала 3-го раунда решение по апелляции Гераскевича уже будет принято.

Как разворачивались события по дисквалификации Гераскевича?