Спортсмен вкотре заявив, що його несправедливо відсторонили. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Дивіться також За прапор Росії на шоломі не було санкцій, – Гераскевич вказав на підігравання МОК пропаганді

Що Гераскевич сказав про МОК і Росію?

Гераскевич підкреслив, що МОК тисне на українців в той час, коли Росія повертається до Олімпійських ігор.

Я вірю, що ця дія МОК допомагає пропаганді Росії. Росія святкує цю дискваліфікацію, я вірю, що з деяких точок зору, що Росія повертатиметься до Олімпіади і МОК дуже тисне на українців. Я вважаю, що МОК не на тому боці історії,

– сказав спортсмен.