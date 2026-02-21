Адміністрація Дональда Трампа підтримала допуск російських спортсменів під національними прапорами на Паралімпійські ігри-2026 після багатьох років ізоляції. Такий крок викликав хвилю критики та побоювань, що це легітимізує агресора на міжнародному рівні, інформує The New York Times.

Дивіться також Бойкот Україною відкриття Паралімпіади викликав істерику у росіян

Як в адміністрації Трампа пояснили це рішення?

Спецпредставник президента США вважає, що повернення Росії до міжнародних спортивних змагань може стати елементом тиску на Кремль і сприяти припиненню війни.

Я думаю, що спорт для всіх,

– зазначив Замполлі.

Ідея полягає в тому, що інтеграція Росії у світовий спорт створить стимул для деескалації. Це відбувається на тлі ширших спроб Вашингтона шукати нові підходи до дипломатії з Москвою, включно з економічними та культурними ініціативами.

Пропозиція адміністрації передбачає, що російські команди та атлети зможуть повертатися під свої прапори на змаганнях, таких як чемпіонати світу та, потенційно, Олімпіади – навіть тоді, коли війна триває і сприйняття Росії значною частиною міжнародної спільноти залишається вкрай негативним.

Реакція світу: суперечки та протест

Такі ініціативи вже викликали різку реакцію в міжнародному спорті та політиці. Наприклад, Міжнародний паралімпійський комітет нещодавно дозволив росіянам з’явитися під своїм національним прапором на Паралімпійських іграх 2026 року, що спричинило бойкот українських представників.

Як пише AP, повернення Росії до світових турнірів може стати символічною "легітимізацією" режиму, який чотири роки веде повномасштабну війну проти України.

Які країни бойкотуватимуть відкриття Паралімпіади?