Украинские спортсмены и правительство уже объявили о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026 из-за решения Международного паралимпийского комитета допустить россиян и белорусов к выступлениям под национальной символикой. Другие страны тоже стремятся усилить давление на спортивные организации и напомнить о продолжающейся войне в Украине, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Россия и Беларусь срывают Паралимпиаду-2026 – Украина и другие государства массово объявляют бойкот
Кто будет бойкотировать открытие Паралимпиады?
Национальные паралимпийские комитеты Польши, Финляндии, Эстонии и Латвии объявили, что их делегации не будут участвовать в официальной церемонии открытия зимних Игр, запланированной на 6 марта в итальянском Милане.
В своих заявлениях эти страны подчеркнули, что не готовы стоять рядом с представителями государств-агрессоров, пока продолжается война в Украине, пишет Latvian Public Media.
Причина протеста и реакция спортивного сообщества
Причиной протестных действий стал шаг Международного паралимпийского комитета, который позволил шести российским и четырем белорусским спортсменам выступать на Паралимпиаде под своими национальными флагами и с национальными гимнами после лет санкций и ограничений.
Эта позиция встретила решительное сопротивление Украины, Чехии, Польши и ряда других союзников, которые считают решение неприемлемым на фоне продолжающейся агрессии России.
Такой объединенный бойкот имеет целью привлечь внимание к политическим и этическим аспектам участия агрессорских государств в мировых спортивных соревнованиях, а также ослабить легитимизацию их присутствия на международной арене.
Что известно о допуске России и Беларуси на Паралимпиаду-2026?
- В 2022 году Россия и Беларусь были отстранены от МПК из-за войны в Украине и нарушения членских обязательств. Восстановление прав вызвало критику многих стран, которые считают участие агрессоров в спорте неприемлемым.
- Владислав Гераскевич осудил допуск россиян на Паралимпиаду-2026, отметив риск пропаганды через бывших военных среди спортсменов.
- Депутат Жан Беленюк назвал это "заигрыванием с агрессором", а министр спорта Матвей Бедный отметил, что российское паралимпийское движение используется для героизации участников войны и распространения пропаганды.