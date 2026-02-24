Українські спортсмени й уряд уже оголосили про бойкот церемонії відкриття Паралімпіади-2026 через рішення Міжнародного паралімпійського комітету допустити росіян та білорусів до виступів під національною символікою. Інші країни теж прагнуть посилити тиск на спортивні організації та нагадати про триваючу війну в Україні, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росія та Білорусь зривають Паралімпіаду-2026 – Україна та інші держави масово оголошують бойкот

Хто бойкотуватиме відкриття Паралімпіади?

Національні паралімпійські комітети Польщі, Фінляндії, Естонії та Латвії оголосили, що їхні делегації не братимуть участі в офіційній церемонії відкриття зимових Ігор, запланованій на 6 березня в італійському Мілані.

У своїх заявах ці країни підкреслили, що не готові стояти поруч із представниками держав-агресорів, доки триває війна в Україні, пише Latvian Public Media.

Причина протесту та реакція спортивної спільноти

Причиною протестних дій став крок Міжнародного паралімпійського комітету, який дозволив шістьом російським і чотирьом білоруським спортсменам виступати на Паралімпіаді під своїми національними прапорами та з національними гімнами після років санкцій і обмежень.

Ця позиція зустріла рішучий спротив України, Чехії, Польщі та низки інших союзників, які вважають рішення неприйнятним на тлі триваючої агресії Росії.

Такий об’єднаний бойкот має на меті привернути увагу до політичних та етичних аспектів участі агресорських держав у світових спортивних змаганнях, а також послабити легітимізацію їхньої присутності на міжнародній арені.

Що відомо про допуск Росії та Білорусі на Паралімпіаду-2026?