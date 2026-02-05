Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова остро высказалась о решении организаторов зимних Олимпийских игр-2026 выбрать порядок выступлений в короткой программе. В комментарии таблоиду StarHit она назвала первый стартовый номер, который получил российский фигурист Петр Гуменник, "открытым хамством" со стороны организаторов.
Что возмутило Тарасову?
Тарасова заявила, что выступление Гуменника первым в соревнованиях – это не просто спортивное решение, а дополнительное давление на спортсмена, который выступает в нейтральном статусе. По ее словам, это ставит его в невыгодную ситуацию перед соперниками и публикой.
То, что наш Петр Гуменник должен выступить под первым стартовым номером в короткой программе – это не просто создание проблем, а открытое хамство со стороны организаторов,
– сказала тренер.
Кто такой Петр Гуменник?
По сообщению Euronews, Гуменник вместе с Аделией Петросян, другой российской фигуристкой, был допущен к Олимпиаде в нейтральном статусе – без флага и национальных символов – после того как они завоевали олимпийскую квоту на отборочном турнире.
Это вызвало неоднозначную реакцию в спортивных кругах и медиа, ведь порядок выступлений и нейтральный статус спортсменов стали предметом обсуждения еще до старта Игр.
Сколько россиян выступят на Олимпиаде-2026?
- К соревнованиям допустили 13 атлетов, которые прошли многоуровневую проверку и соответствуют требованиям нейтрального статуса.
- Это спортсмены, которые не должны публично поддерживать войну против Украины и не связаны с армией или силовыми структурами России. Они будут выступать без флага, герба и гимна.
- Это горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, саночники Павел Репилов и Дарья Олесик, фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. К участию в соревнованиях по ски-альпинизму приглашен Никита Филиппов, из шорт-трека – Иван Посашков и Алена Крылова.