Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова остро высказалась о решении организаторов зимних Олимпийских игр-2026 выбрать порядок выступлений в короткой программе. В комментарии таблоиду StarHit она назвала первый стартовый номер, который получил российский фигурист Петр Гуменник, "открытым хамством" со стороны организаторов.

Что возмутило Тарасову?

Тарасова заявила, что выступление Гуменника первым в соревнованиях – это не просто спортивное решение, а дополнительное давление на спортсмена, который выступает в нейтральном статусе. По ее словам, это ставит его в невыгодную ситуацию перед соперниками и публикой.

То, что наш Петр Гуменник должен выступить под первым стартовым номером в короткой программе – это не просто создание проблем, а открытое хамство со стороны организаторов,

– сказала тренер.

Кто такой Петр Гуменник?

По сообщению Euronews, Гуменник вместе с Аделией Петросян, другой российской фигуристкой, был допущен к Олимпиаде в нейтральном статусе – без флага и национальных символов – после того как они завоевали олимпийскую квоту на отборочном турнире.

Это вызвало неоднозначную реакцию в спортивных кругах и медиа, ведь порядок выступлений и нейтральный статус спортсменов стали предметом обсуждения еще до старта Игр.

Сколько россиян выступят на Олимпиаде-2026?