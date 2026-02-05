Заслужена тренерка СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова гостро висловилася щодо рішення організаторів зимових Олімпійських ігор-2026 обрати порядок виступів у короткій програмі. У коментарі таблоїду StarHit вона назвала перший стартовий номер, який отримав російський фігурист Петро Гуменник, "відкритим хамством" з боку організаторів.

Що обурило Тарасову?

Тарасова заявила, що виступ Гуменника першим у змаганнях – це не просто спортивне рішення, а додатковий тиск на спортсмена, який виступає в нейтральному статусі. За її словами, це ставить його у невигідну ситуацію перед суперниками та публікою.

Те, що наш Петро Гуменник повинен виступити під першим стартовим номером у короткій програмі – це не просто створення проблем, а відкрите хамство з боку організаторів,

– сказала тренерка.

Хто такий Петро Гуменник?

За повідомлення Euronews, Гуменник разом з Аделією Петросян, іншою російською фігуристкою, був допущений до Олімпіади в нейтральному статусі – без прапору та національних символів – після того як вони завоювали олімпійську квоту на відбірковому турнірі.

Це викликало неоднозначну реакцію в спортивних колах і медіа, адже порядок виступів та нейтральний статус спортсменів стали предметом обговорення ще до старту Ігор.

Скільки росіян виступлять на Олімпіаді-2026?