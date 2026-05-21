Син дворазового олімпійського чемпіона з фігурного катання отримав від російських спортивних чиновників офіційне відкріплення, яке дозволяє йому продовжувати кар'єру під іншим прапором, повідомили в РІА-Новості.

Що відомо про зміну сином Плющенка громадянства?

13-річний Олександр Плющенко повторює шлях свого батька – теж займається одиночним катанням. Але виборювати місця на юнацьких чемпіонатах вирішив у складі Азербайджану.

Причина може бути у відсутності конкуренції. Пробитися через російську систему молодіжного фігурного катання складно, а в іншій країні шанси швидко потрапити на великі міжнародні змагання суттєво вищі.

Плющенко запевняє, що син відбув спортивний карантин, адже останній рік не виступав на змаганнях і тільки тренувався в нього за індивідуальною програмою.

Чому перехід сина Плющенка в іншу збірну викликав бурхливу реакцію?

Вчинок Плющенка-молодшого зі згоди його батьків одразу змусив користувачів мереж згадати, як прихильник Путіна і війни у 2022 році критикував російських спортсменів, які були готові заради виступів на Олімпіаді змінювати громадянство та виконувати умови "нейтральності".

Я вже говорив і повторюся знову: я щиро не розумію, як можна відмовитися від своєї країни, відмовитися від "СВО". Відмовитися від нашого президента, відмовитися від наших земель, від наших ресурсів, від мами й тата. Такі спортсмени знайдуться. Я погано до цього ставлюся,

– цинічно говорив Плющенко в інтерв'ю Metaratings.

На цьому тлі дивно, що путініст виховав сина, який порушує описані ним "скрєпи" і хоче будувати своє майбутнє з паспортом іншої держави.

Хто такий Євген Плющенко?

Росіянин вважається одним із найбільш успішних фігуристів-одиночників в історії: за даними Вікіпедії, він чотири рази виступав на Олімпійських іграх і має загалом чотири медалі: два золота та два срібла.

Плющенко виграв одиночний турнір Турина-2026, двічі був другим – у Солт-Лейк Сіті-2002 і Ванкувері-2010, а також разом зі збірною виграв командні змагання у Сочі-2014.

Він також є триразовим чемпіоном світу і семиразовим чемпіоном Європи, переможцем фіналу Гран-прі і десятиразовим чемпіоном Росії.

Після завершення спортивної кар'єри займається тренерською діяльністю, а також активно висловлює пропутінські та антиукраїнські погляди. Входить до команди довірених осіб та агітаторів за Путіна на російських псевдовиборах, підтримує порушення територіальної цілісності України.