Румунська федерація гімнастики тимчасово відсторонила Камелію Войню від тренерської діяльності. Це рішення діятиме до завершення розслідування скарг на неї щодо фізичного та морального насильства, повідомляє Eurosport.ro.

Через що звинувачують Войню?

Камелію Войню звинувачують у неналежній поведінці щодо й інших членів гімнастичної групи. У громадському просторі з'явилися також фотографії старих тренувань, на яких вона нібито фізично ображала власну доньку, Сабріну Войню.

Національне спортивне агентство Румунії планує подати скарги на тренерку до DNA (Національне антикорупційне управління) та DIICOT (Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму).

Зі січня 2024-го до листопада 2025 року Войня формально числилася працівницею CS Farul Constanța, хоча фактично не працювала, отримавши при цьому 153 031 лея (близько 34 тисяч доларів). За словами президента клубу Аурелія Аргіре, тренерка відмовляється повертати кошти та подала позов проти клубу.

Наразі Національне агентство спорту повідомить про ситуацію до відповідних органів, і залишається дочекатися їхнього рішення після аналізу фактів.

Коли стало відомо про вчинок Камелії Войни?

Восени 2025 року видання Golazo.ro повідомило, що кілька колишніх гімнасток на умовах анонімності розповіли про поведінку Камелії, бронзової призерки Олімпійських ігор 1988 року, на тренуваннях.

За їхніми словами, вона застосовувала фізичну силу та грубу лексику. Одна з гімнасток зазначила, що Войня одного разу прийшла на тренування з батогом у руках. Інша згадала, що роздягальню спортзалу називали "кімнатою жахів", бо Войня там знущалася над учнями. Також повідомляли, що тренер брала дівчат за волосся та тягла їх по підлозі за коси. Кілька гімнасток навіть назвали її монстром.