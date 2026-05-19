Зрештою кілька волейболісток наважилися поскаржитися на чоловіка. Суд призначив йому покарання, яке у прокуратурі вважають недостатнім, пише Офіс Генпрокурора.

Дивіться також Допомагав Тимощуку, лобіював Реброва: як Андрій Єрмак впливає на український футбол

Що дізналося слідство про злочини тренера з Волині?

Під час вивчення свідчень потерпілих та доказів правоохоронці встановили, що тренер вчиняв насильство щодо дівчат з волейбольної команди щонайменше упродовж 9 років – з 2012-ого до 2021-ого.

Злочинець користувався тим, що був публічно відомою особою в регіоні, очолював дитячо-юнацьку спортивну школу і тренував юнацьку дівочу команду. Він залякував жертв власним авторитетом, службовим становищем та впливом на долю молодих спортсменок.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Щоб про його поведінку ніхто не дізнався, тренер тиснув на дівчат, говорив, що виключить їх зі складу команди, не допустить до змагань і зруйнує спортивну кар'єру.

Жертви ґвалтівника жили у страху, зазнавали психологічного тиску і приниження, переживали важкі наслідки насильства, не маючи змогу відстояти справедливість. Зрештою кілька з них звернулися до поліції.

Яким був вирок суду у справі тренера з Волині?

Попри беззаперечність доказів та показів свідків, чоловік вперто відмовлявся зізнатися у скоєному і визнати свою провину.

Натомість судді визнали його винним одразу за п'ятьма статтями Кримінального кодексу, зокрема у злочинах проти статевої свободи та статевої недорконаності неповнолітніх.

Наступні 7,5 років ґвалтівник проведе за ґратами. Хоча прокуратура висловила незадоволення вироком: обвинувачення вважає покарання надто м'яким, тож подаватиме апеляцію для того, щоб злочинець отримав максимально можливий тюремний термін.

Що відомо про інші гучні кримінальні справи у спорті?

Поліція Києва минулоріч затримала тренера з джиу-джитсу, який під час індивідуального заняття ґвалтував 11-річну дівчинку.

У цій справі наразі немає судового вироку, але Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що для злочинця вимагатимуть максимальне покарання.