Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що суд розглядає справу тренера з бразильського джиу-джитсу, якого звинувачують у сексуальних злочинах проти дітей. За даними слідства, він роками прикривав свої дії роботою тренера.

Які подробиці справи насильства тренером з джиу-джидсу?

Злочинну діяльність вдалося припинити завдяки прихованій камері, встановленій у спортивному залі. Відео зафіксувало спробу наруги над 11-річною дівчинкою під час індивідуального заняття. Тренер переконував дитину, що його дії є "нормою", та змушував тримати все в таємниці.

Після розголосу справи з'явилися нові свідчення. Потерпілою виявилася ще одна колишня учениця із Запоріжжя. Дівчина, яка зараз перебуває за кордоном, впізнала кривдника та розповіла, що зазнала насильства від нього ще у 2017 році, коли їй також було 11 років. Таким чином, зловмисник залишався безкарним протягом восьми років.

У чому звинуваючуть тренера з джиу-джидсу?

Дії тренера кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 156 (розпусні дії щодо малолітньої особи);

ч. 6 ст. 152 (сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років, вчинене повторно).

Попри наявність прямих відеодоказів та свідчень потерпілих, фігурант своєї вини не визнає.

Наразі він перебуває під вартою.

Яка реакція Офісу Генпрокурора України?

Генеральний прокурор України заявив, що вимагатиме для обвинуваченого максимального терміну ув'язнення.

За злочини проти неповнолітніх – максимальне покарання. Без винятків і без компромісів. Особливо коли кривдником є людина, якій дитина довіряла,

– написав Руслан Кравченко.

Яка раніше була інформація стосовно цієї справи?