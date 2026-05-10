Українські веслувальниці влаштували справжній фурор в Угорщині, де стартував новий сезон Кубка світу. Лузан не залишила шансів суперницям, показавши найшвидший час в історії жіночого каное-спринту на цій дистанції, а Ірина Федорів додала до цього тріумфу ще й бронзу, пише "Суспільне Спорт".

Які досягнення підкорилися Лузан та Федорів?

До фіналу обидві українки потрапили за підсумками одного півфінального заїзду, де фінішували на першому та другому місці. До того ж час Лузан у півфіналі став новим найкращим результатом в історії на цій дистанції – українка подолала її за 43.75 секунди.

У фіналі Лузан вдруге поспіль оновила найкращий час в історії на 200-метрівці, здобувши "золото" з часом 43.23 секунди. Натомість Федорів виборола "бронзу", фінішувавши з відставанням в 1.12 секунди від партнерки по збірній. Віцечемпіонкою етапу стала кубинка Яріслейдіс Сіріло.

Чим відомі веслувальниці?

Напередодні Людмила Лузан та Ірина Федорів перемогли на 500-метровій дистанції серед каное-двійок у жінок.

Вони є дворазовими медалістками літніх Олімпійських ігор. У Токіо-2021 українки записали до свого доробку "срібло", а за три роки повторили цей успіх у Парижі.

Окрім нагород олімпійського розливу Людмила Лузан та Анастасія Рибачок у парі вигравали також чотири нагороди чемпіонатів світу та три на чемпіонатах Європи.