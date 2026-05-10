Украинские гребцы устроили настоящий фурор в Венгрии, где стартовал новый сезон Кубка мира. Лузан не оставила шансов соперницам, показав самое быстрое время в истории женского каноэ-спринта на этой дистанции, а Ирина Федорив добавила к этому триумфу еще и бронзу, пишет "Суспільне Спорт".

Смотрите также "Слава Украине": спортсменки напугали "нейтральных" соперниц патриотическим лозунгом

Какие достижения покорились Лузан и Федорив?

В финал обе украинки попали по итогам одного полуфинального заезда, где финишировали на первом и втором месте. К тому же время Лузан в полуфинале стало новым лучшим результатом в истории на этой дистанции – украинка преодолела ее за 43.75 секунды.

В финале Лузан второй раз подряд обновила лучшее время в истории на 200-метровке, получив "золото" со временем 43.23 секунды. Зато Федорив завоевала "бронзу", финишировав с отставанием в 1.12 секунды от партнерши по сборной. Вице-чемпионкой этапа стала кубинка Ярислейдис Сирило.

Чем известны гребцы?

Накануне Людмила Лузан и Ирина Федорив победили на 500-метровой дистанции среди каноэ-двоек среди женщин.

Они являются двукратными медалистками летних Олимпийских игр. В Токио-2021 украинки записали в свой актив "серебро", а через три года повторили этот успех в Париже.

Кроме наград олимпийского разлива Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок в паре выигрывали также четыре награды чемпионатов мира и три на чемпионатах Европы.