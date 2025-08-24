Украинские гребцы завоевали "золото" на дистанции 200 метров и 500 метров в каноэ-двойке. Лузан и Федорив отличились на церемонии награждения, сообщает 24 канал со ссылкой на olympic_team_ukraine.

Читайте также Украинки Лузан и Федорив выиграли "золото" на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Что сделали Лузан и Федорив?

Людмила Лузан и Ирина Федорив завоевали золотые медали ЧМ-2025 по гребле на дистанции 200 метров в каноэ-двойке. Украинские спортсменки опередили "нейтральных" белорусок Юлию Трушкину и Инну Неделкину.

Лузан и Федорив во время торжественной церемонии награждения во весь голос выкрикнули "Слава Украине!". На что в ответ услышали "Героям Слава!" от делегации из Украины, а нейтральные спортсменки, которые были рядом переглянулись между собой.

Лузан и Федорив выкрикнули "Слава Украине": смотрите видео

Отметим, что сегодня 24 августа Людмила Лузан завоевала медаль на дистанции 200 метров. Украинская гребчица завоевала "золото" в каноэ-одиночке.

Ранее сообщали о том, что 23 августа 2025 года Людмила Лузан получила еще 2 медали чемпионата мира-2025 по гребле на байдарках и каноэ. Украинская гребчица оформила "золотой дубль".