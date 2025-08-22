В итальянском Милане проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Среди многих участниц соревнования были и украинки, которым удалось достичь успеха, сообщает 24 Канал.
Как выиграли украинки?
Девушки из Прикарпатья Людмила Лузан и Ирина Федорив торжествовали на каноэ-двойке. Спортсменки одержали победу в финальном заплыве на дистанции 500 метров.
Украинки с первых же метров оторвались от соперниц и удержали ее до самого конца дистанции. Лузан и Федорив преодолели дистанцию за 1:53,3 минуты. Позади остались канадки и испанки.
Результаты финального заплыва на каноэ-двойке на 500 метров:
- Украина - 1:53,3 минуты
- Канада - 1:54,3 минуты
- Испания - 1:54,8 минуты
Для Лузан это уже второе чемпионство в этой дисциплине в рамках чемпионата мира. Дебютное украинка получила еще в 2021 году в Копенгагене.
Всего же у нее пять золотых наград чемпионата мира в карьере. А вот для Федорив эта медаль стала дебютной на Мундиале.