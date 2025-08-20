24 августа 1991 года состоялось историческое провозглашение независимости Украины и восстановление самостоятельного государства. 24 Канал вспомнил все золотые медали, которые завоевали украинские спортсмены на Олимпийских играх.

Какое количество золотых медалей выиграла Украина на Олимпиадах?

В 1992 году на Олимпиаде в Барселоне украинские атлеты выступили в составе Объединенной команды. Именно тогда на Олимпийских играх впервые прозвучал гимн Украины, когда золотую медаль завоевала гимнастка Татьяна Гуцу.

Начиная с зимней Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере Украина выступает самостоятельной командой. С тех пор украинские олимпийцы завоевали 41 золотую медаль: 38 на летних и 3 – на зимних Играх.

Первой олимпийской чемпионкой независимой Украины стала фигуристка Оксана Баюл, которая завоевала "золото" в Лиллехаммере-1994. Первую золотую медаль на летних Олимпийских играх через два года завоевал борец греко-римского стиля Вячеслав Олейник. Атланта-1996 стала самой успешной Олимпиадой для украинских спортсменов, которые завоевали рекордное количество золотых наград – 9.

Вячеслав Олейник завоевал первое "золото" на летних ОИ / фото Getty Images

В целом золотыми медалистами стали 47 украинских спортсменов, учитывая индивидуальные и командные соревнования (41 на летних и 6 на зимних).

Среди всех украинских олимпийских чемпионов больше всего золотых медалей завоевала пловчиха Яна Клочкова – четыре (две в Сиднее-2000 и две в Афинах-2004). По две награды высшей пробы выиграли Лилия Подкопаева (спортивная гимнастика, 1996), Василий Ломаченко (бокс, 2008 и 2012), Ольга Харлан (фехтование, 2008 и 2024) и Юрий Чебан (гребля на байдарках и каноэ, 2012 и 2016).

Ольга Харлан – двукратная олимпийская чемпионка / фото Getty Images

Олимпийскими чемпионами по боксу также становились Владимир Кличко в 1996 году и Александр Усик в 2012. Интересно, что "Доктор Стальной Молот" сумел нокаутировать шведа Аттилу Левина в четвертьфинале, что бывает крайне редко на олимпийских соревнованиях. В финале Владимир победил тонгийца Паэа Вольфргамма, которого через четыре года нокаутировал в первом раунде, но уже в профессионалах.

Владимир Кличко в 20 лет стал олимпийским чемпионом / фото из инстаграма боксера

Вашему вниманию все золотые медали, завоеванные украинскими спортсменами на зимних и летних Олимпийских играх.

Все золотые медали Украины на Олимпийских играх