24 серпня 1991 року відбулося історичне проголошення незалежності України і відновлення самостійної держави. 24 Канал пригадав усі золоті медалі, які здобули українські спортсмени на Олімпійських іграх.

Яку кількість золотих медалей виграла Україна на Олімпіадах?

У 1992 році на Олімпіаді в Барселоні українські атлети виступили в складі Об'єднаної команди. Саме тоді на Олімпійських іграх вперше пролунав гімн України, коли золоту медаль здобула гімнастка Тетяна Гуцу.

Починаючи із зимової Олімпіади 1994 року у Ліллегаммері Україна виступає самостійною командою. З того часу українські олімпійці здобули 41 золоту медаль: 38 на літніх та 3 – на зимових Іграх.

Першою олімпійською чемпіонкою незалежної України стала фігуристка Оксана Баюл, яка виборола "золото" у Ліллегаммері-1994. Першу золоту медаль на літніх Олімпійських іграх через два роки здобув борець греко-римського стилю В'ячеслав Олійник. Атланта-1996 стала найуспішнішою Олімпіадою для українських спортсменів, які вибороли рекордну кількість золотих нагород – 9.

В'ячеслав Олійник здобув перше "золото" на літніх ОІ / фото Getty Images

Загалом золотими медалістами стали 47 українських спортсменів, враховуючи індивідуальні та командні змагання (41 на літніх та 6 на зимових).

Серед усіх українських олімпійських чемпіонів найбільше золотих медалей здобула плавчиня Яна Клочкова – чотири (дві у Сіднеї-2000 та дві в Афінах-2004). По дві нагороди найвищого ґатунку виграли Лілія Подкопаєва (спортивна гімнастика, 1996), Василь Ломаченко (бокс, 2008 і 2012), Ольга Харлан (фехтування, 2008 і 2024) і Юрій Чебан (веслування на байдарках і каное, 2012 і 2016).

Ольга Харлан – дворазова олімпійська чемпіонка / фото Getty Images

Олімпійськими чемпіонами з боксу також ставали Володимир Кличко у 1996 році та Олександр Усик у 2012. Цікаво, що "Доктор Сталевий Молот" зумів нокаутувати шведа Аттілу Левіна у чвертьфіналі, що буває вкрай рідко на олімпійських змаганнях. У фіналі Володимир переміг тонгійця Паеа Вольфргамма, якого через чотири роки нокаутував у першому раунді, але вже у професіоналах.

Володимир Кличко у 20 років став олімпійським чемпіоном / фото з інстаграму боксера

До вашої уваги усі золоті медалі здобуті українськими спортсменами на зимових та літніх Олімпійських іграх.

Усі золоті медалі України на Олімпійських іграх

Медалі Рік, Олімпіада Прізвище Вид спорту
1. 1994, Ліллегаммер, зимова Оксана Баюл Фігурне катання
2. 1996, Атланта, літня В'ячеслав Олійник греко-римська, до 90 кілограм
3. 1996, Атланта Інеса Кравець легка атлетика, потрійний стрибок
4. 1996, Атланта Володимир Кличко бокс, надважка вага
5. 1996, Атланта Лілія Подкопаєва спортивна гімнастика, багатоборство
6. 1996, Атланта Лілія Подкопаєва спортивна гімнастика, вільні вправи
7. 1996, Атланта Катерина Серебрянська художня гімнастика
8. 1996, Атланта Рустам Шаріпов спортивна гімнастика, бруси
9. 1996, Атланта Тимур Таймазов важка атлетика, до 108 кілограм
10. 1996, Атланта Євген Браславець та Ігор Матвієнко вітрильний спорт, клас 470
11. 2000, Сідней, літня Микола Мільчев стендова стрільба, скіт
12. 2000, Сідней Яна Клочкова плавання, 200 метрів, комплекс
13. 2000, Сідней Яна Клочкова плавання, 400 метрів, комплекс
14. 2004, Афіни, літня Яна Клочкова плавання, 200 метрів, комплекс
15. 2004, Афіни Яна Клочкова плавання, 400 метрів, комплекс
16. 2004, Афіни Олена Костевич стрільба, пневматичний пістолет 10 метрів
17. 2004, Афіни Валерій Гончаров спортивна гімнастика, бруси
18. 2004, Афіни Юрій Нікітін спортивна гімнастика, батут
19. 2004, Афіни Ельбрус Тедеєв вільна боротьба, до 60 кілограмів
20. 2004, Афіни Ірина Мерлені вільна боротьба, до 48 кілограмів
21. 2004, Афіни Наталія Скакун важка атлетика, до 63 кілограмів
22. 2008, Пекін, літня Ольга Харлан, Олена Хомрова, Галина Пундик, Ольга Жовнір фехтування, командна шабля
23. 2008, Пекін Артур Айвазян стрільба, гвинтівка 50 метрів лежачи
24. 2008, Пекін Віктор Рубан стрільба з лука, особиста першість
25. 2008, Пекін Олександр Петрів кульова стрільба
26. 2008, Пекін Наталія Добринська легка атлетика, семиборство
27. 2008, Пекін Інна Осипенко-Радомська байдарка-одиночка, 500 метрів
28. 2008, Пекін Василь Ломаченко бокс, до 57 кілограмів
29. 2012, Лондон, літня Яна Шемякіна фехтування, індивідуальна шпага
30. 2012, Лондон Катерина Тарасенко, Наталія Довгодько, Анастасія Коженкова, Яна Дементьєва академічне веслування, парна четвірка
31. 2012, Лондон Юрій Чебан каное-одиночка, 200 метрів
32. 2012, Лондон Олександр Усик бокс, до 91 кілограма
33. 2012, Лондон Василь Ломаченко бокс, до 60 кілограмів
34. 2014, Сочі, зимова Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Юлія Джима біатлон, жіноча естафета 4×6 км
35. 2016, Ріо-де-Жанейро, літня Олег Верняєв спортивна гімнастика, бруси
36. 2016, Ріо-де-Жанейро Юрій Чебан каное-одиночка, 200 метрів
37. 2018, Пхьончхан, зимова Олександр Абраменко фристайл, лижна акробатика
38. 2020, Токіо Жан Беленюк греко-римська боротьба, до 87 кілограмів
39. 2024, Париж, літня Ольга Харлан, Аліна Комащук, Ольга Кравацька, Юлія Бакастова фехтування, командна шабля
40. 2024, Париж Ярослава Магучіх легка атлетика, стрибки у висоту
41. 2024, Париж Олександр Хижняк бокс, до 80 кілограмів

