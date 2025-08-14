У китайському місті Ченду тривають чергові Всесвітні ігри-2025. Це 12-ий розіграш спортивних змагань, які позиціонуються як альтернатива Олімпійським іграм, повідомляє 24 Канал.
До теми Українець безжально набив пику росіянину на Всесвітніх іграх: відео завірусило у мережі
Що таке Всесвітні ігри?
При цьому самі ігри проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Змагання призначаються через рік після літніх Олімпіад та включають в себе незвичні види спорту. До програми входять дисципліни, які не мають статус олімпійських.
На Ігри-2025, що проходять з 7 по 17 серпня, завітали близько 4 тисяч спортсменів зі 118 країн, Росія та Білорусь забанені через війну в Україні, але їх атлети можуть взяти участь в якості нейтральних спортсменів. На Всесвітніх іграх-2025 представлені такі дисципліни:
- авіаційний спорт
- американський футбол
- стрільба з лука
- більярдні види спорту
- боулінг
- каное
- чирлідинг
- танцювальний спорт
- фістбол
- флорбол
- летючий диск
- гімнастика
- гандбол
- джиу-джитсу
- карате
- кікбоксинг
- корфбол
- лакрос
- рятувальний спорт
- муай-тай
- орієнтування
- катання на моторних човнах
- паверліфтинг
- ракетбол
- роликові види спорту
- самбо
- бейсбол-софтбол
- спортивне скелелазіння
- сквош
- тріатлон
- перетягування каната
- підводні види спорту
- водні лижі та вейкбординг
- ушу
Україна ж представлена у 19-ти видах спорту. Найбільш популярними є підводний спорт, спортивна акробатика та паверліфтинг. В них по 13 представників нашої країни.
Медальний залік Всесвітніх ігор-2025
|
МІСЦЕ
|
КРАЇНА
|
З
|
С
|
Б
|
РАЗОМ
|
1
|
Китай
|
25
|
7
|
7
|
39
|
2
|
Німеччина
|
15
|
14
|
14
|
43
|
3
|
УКРАЇНА
|
14
|
9
|
10
|
33
|
4
|
Італія
|
11
|
18
|
17
|
46
|
5
|
Угорщина
|
10
|
8
|
5
|
23
|
6
|
Франція
|
9
|
11
|
9
|
29
|
7
|
Швейцарія
|
7
|
4
|
2
|
13
|
8
|
США
|
6
|
5
|
3
|
14
|
9
|
Ізраїль
|
6
|
4
|
4
|
14
|
10
|
Швеція
|
6
|
2
|
2
|
10
|
11
|
Іспанія
|
6
|
1
|
11
|
18
|
–
|
нейтральні атлети
|
5
|
6
|
5
|
16
|
12
|
Польща
|
5
|
5
|
2
|
12
|
13
|
Бельгія
|
5
|
4
|
2
|
11
|
14
|
Південна Корея
|
5
|
1
|
5
|
11
|
15
|
Японія
|
4
|
11
|
3
|
18
|
16
|
Колумбія
|
4
|
6
|
6
|
16
|
17
|
Нідерланди
|
4
|
3
|
5
|
12
|
17
|
Таїланд
|
4
|
3
|
5
|
12
|
19
|
Велика Британія
|
4
|
2
|
3
|
9
|
20
|
Данія
|
4
|
2
|
2
|
8
|
21
|
Інднезія
|
3
|
4
|
0
|
7
|
22
|
Узбекистан
|
3
|
3
|
5
|
11
|
23
|
Португалія
|
3
|
3
|
4
|
10
|
24
|
Іран
|
3
|
1
|
2
|
6
|
25
|
Гонконг
|
3
|
1
|
1
|
5
|
26
|
Казахстан
|
2
|
5
|
2
|
9
|
27
|
Мексика
|
2
|
2
|
2
|
6
|
28
|
Нова Зеландія
|
2
|
1
|
3
|
6
|
29
|
Бразилія
|
2
|
0
|
2
|
4
|
30
|
Сальвадор
|
2
|
0
|
0
|
2
|
30
|
Молдова
|
2
|
0
|
0
|
2
|
32
|
Тайвань
|
1
|
4
|
4
|
9
|
33
|
Канада
|
1
|
3
|
6
|
10
|
34
|
Туреччина
|
1
|
3
|
0
|
4
|
35
|
Австрія
|
1
|
2
|
1
|
4
|
35
|
Словаччина
|
1
|
2
|
1
|
4
|
35
|
ОАЕ
|
1
|
2
|
1
|
4
|
38
|
Фінляндія
|
1
|
2
|
0
|
3
|
39
|
Єгипет
|
1
|
1
|
4
|
6
|
40
|
Малайзія
|
1
|
1
|
1
|
3
|
41
|
Парагвай
|
1
|
1
|
0
|
2
|
42
|
Аргентина
|
1
|
0
|
3
|
4
|
42
|
Австралія
|
1
|
0
|
3
|
4
|
44
|
Греція
|
1
|
0
|
2
|
3
|
45
|
Йорданія
|
1
|
0
|
1
|
2
|
45
|
Марокко
|
1
|
0
|
1
|
2
|
47
|
Вірменія
|
1
|
0
|
0
|
1
|
47
|
Віргінські острови
|
1
|
0
|
0
|
1
|
49
|
Чехія
|
0
|
4
|
2
|
6
|
50
|
Азербайджан
|
0
|
4
|
0
|
4
|
51
|
Монголія
|
0
|
3
|
0
|
3
|
51
|
ПАР
|
0
|
3
|
0
|
3
|
53
|
Хорватія
|
0
|
2
|
3
|
5
|
54
|
Філіппіни
|
0
|
2
|
2
|
4
|
55
|
Болгарія
|
0
|
2
|
1
|
3
|
55
|
Еквадор
|
0
|
2
|
1
|
3
|
55
|
В'єтнам
|
0
|
2
|
1
|
3
|
58
|
Сингапур
|
0
|
1
|
3
|
4
|
59
|
Естонія
|
0
|
1
|
1
|
2
|
59
|
Гватемала
|
0
|
1
|
1
|
2
|
59
|
Індія
|
0
|
1
|
1
|
2
|
59
|
Перу
|
0
|
1
|
1
|
2
|
59
|
Венесуела
|
0
|
1
|
1
|
2
|
64
|
Бруней
|
0
|
1
|
0
|
1
|
64
|
Куба
|
0
|
1
|
0
|
1
|
64
|
Кіпр
|
0
|
1
|
0
|
1
|
64
|
Румунія
|
0
|
1
|
0
|
1
|
68
|
Киргизстан
|
0
|
0
|
3
|
3
|
69
|
Чилі
|
0
|
0
|
2
|
2
|
69
|
Словенія
|
0
|
0
|
2
|
2
|
71
|
Камерун
|
0
|
0
|
1
|
1
|
71
|
Латвія
|
0
|
0
|
1
|
1
|
71
|
Чорногорія
|
0
|
0
|
1
|
1
|
71
|
Намібія
|
0
|
0
|
1
|
1
|
71
|
Норвегія
|
0
|
0
|
1
|
1
|
71
|
Саудівська Аравія
|
0
|
0
|
1
|
1
|
71
|
Сербія
|
0
|
0
|
1
|
1