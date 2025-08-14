У китайському місті Ченду тривають чергові Всесвітні ігри-2025. Це 12-ий розіграш спортивних змагань, які позиціонуються як альтернатива Олімпійським іграм, повідомляє 24 Канал.

До теми Українець безжально набив пику росіянину на Всесвітніх іграх: відео завірусило у мережі

Що таке Всесвітні ігри?

При цьому самі ігри проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Змагання призначаються через рік після літніх Олімпіад та включають в себе незвичні види спорту. До програми входять дисципліни, які не мають статус олімпійських.

На Ігри-2025, що проходять з 7 по 17 серпня, завітали близько 4 тисяч спортсменів зі 118 країн, Росія та Білорусь забанені через війну в Україні, але їх атлети можуть взяти участь в якості нейтральних спортсменів. На Всесвітніх іграх-2025 представлені такі дисципліни:

  • авіаційний спорт
  • американський футбол
  • стрільба з лука
  • більярдні види спорту
  • боулінг
  • каное
  • чирлідинг
  • танцювальний спорт
  • фістбол
  • флорбол
  • летючий диск
  • гімнастика
  • гандбол
  • джиу-джитсу
  • карате
  • кікбоксинг
  • корфбол
  • лакрос
  • рятувальний спорт
  • муай-тай
  • орієнтування
  • катання на моторних човнах
  • паверліфтинг
  • ракетбол
  • роликові види спорту
  • самбо
  • бейсбол-софтбол
  • спортивне скелелазіння
  • сквош
  • тріатлон
  • перетягування каната
  • підводні види спорту
  • водні лижі та вейкбординг
  • ушу

Україна ж представлена у 19-ти видах спорту. Найбільш популярними є підводний спорт, спортивна акробатика та паверліфтинг. В них по 13 представників нашої країни.

Медальний залік Всесвітніх ігор-2025

МІСЦЕ

КРАЇНА

З

С

Б

РАЗОМ

1

Китай

25

7

7

39

2

Німеччина

15

14

14

43

3

УКРАЇНА

14

9

10

33

4

Італія

11

18

17

46

5

Угорщина

10

8

5

23

6

Франція

9

11

9

29

7

Швейцарія

7

4

2

13

8

США

6

5

3

14

9

Ізраїль

6

4

4

14

10

Швеція

6

2

2

10

11

Іспанія

6

1

11

18

нейтральні атлети

5

6

5

16

12

Польща

5

5

2

12

13

Бельгія

5

4

2

11

14

Південна Корея

5

1

5

11

15

Японія

4

11

3

18

16

Колумбія

4

6

6

16

17

Нідерланди

4

3

5

12

17

Таїланд

4

3

5

12

19

Велика Британія

4

2

3

9

20

Данія

4

2

2

8

21

Інднезія

3

4

0

7

22

Узбекистан

3

3

5

11

23

Португалія

3

3

4

10

24

Іран

3

1

2

6

25

Гонконг

3

1

1

5

26

Казахстан

2

5

2

9

27

Мексика

2

2

2

6

28

Нова Зеландія

2

1

3

6

29

Бразилія

2

0

2

4

30

Сальвадор

2

0

0

2

30

Молдова

2

0

0

2

32

Тайвань

1

4

4

9

33

Канада

1

3

6

10

34

Туреччина

1

3

0

4

35

Австрія

1

2

1

4

35

Словаччина

1

2

1

4

35

ОАЕ

1

2

1

4

38

Фінляндія

1

2

0

3

39

Єгипет

1

1

4

6

40

Малайзія

1

1

1

3

41

Парагвай

1

1

0

2

42

Аргентина

1

0

3

4

42

Австралія

1

0

3

4

44

Греція

1

0

2

3

45

Йорданія

1

0

1

2

45

Марокко

1

0

1

2

47

Вірменія

1

0

0

1

47

Віргінські острови

1

0

0

1

49

Чехія

0

4

2

6

50

Азербайджан

0

4

0

4

51

Монголія

0

3

0

3

51

ПАР

0

3

0

3

53

Хорватія

0

2

3

5

54

Філіппіни

0

2

2

4

55

Болгарія

0

2

1

3

55

Еквадор

0

2

1

3

55

В'єтнам

0

2

1

3

58

Сингапур

0

1

3

4

59

Естонія

0

1

1

2

59

Гватемала

0

1

1

2

59

Індія

0

1

1

2

59

Перу

0

1

1

2

59

Венесуела

0

1

1

2

64

Бруней

0

1

0

1

64

Куба

0

1

0

1

64

Кіпр

0

1

0

1

64

Румунія

0

1

0

1

68

Киргизстан

0

0

3

3

69

Чилі

0

0

2

2

69

Словенія

0

0

2

2

71

Камерун

0

0

1

1

71

Латвія

0

0

1

1

71

Чорногорія

0

0

1

1

71

Намібія

0

0

1

1

71

Норвегія

0

0

1

1

71

Саудівська Аравія

0

0

1

1

71

Сербія

0

0

1

1