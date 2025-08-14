У ваговій категорії до 79 кілограмів чемпіоном з бойового самбо став українець Владислав Руднєв. У вирішальній сутичці він знищив росіянина Ованеса Абгаряна, пише 24 Канал.

Як українець Руднєв знищив росіянина на Всесвітніх іграх?

У мережі з'явилося відео, як українець потужними ударами б'є по пиці "нейтрального спортсмена". Рефері змушений був зупинити одностороннє побиття "мальчіка в трусіках" та зарахувати перемогу українському самбісту – 3:0.

Відео, як українець побив росіянина

Перемогу у фіналі Всесвітніх ігор Руднєв присвятив своїй родині та Батьківщині. Після тріумфального бою Владислав станцював гопак.

Нагадаємо, що у ваговій категорії до 71 кілограма українець Андрій Кучеренко переміг росіянина Ролана Зіннатова, а Петро Давиденко здолав ще одного "нейтрального" спортсмена – Абусупіяна Аліханова.

У медальному заліку збірна України займає третю сходинку. На рахунку наших атлетів 33 нагороди: 14 золотих, 9 срібних та 10 бронзових.

