В весовой категории до 79 килограммов чемпионом по боевому самбо стал украинец Владислав Руднев. В решающей схватке он уничтожил россиянина Ованеса Абгаряна, пишет 24 Канал.

Как украинец Руднев уничтожил россиянина на Всемирных играх?

В сети появилось видео, как украинец мощными ударами бьет по морде "нейтрального спортсмена". Рефери вынужден был остановить одностороннее избиение "мальчика в трусиках" и засчитать победу украинскому самбисту – 3:0.

Видео, как украинец избил россиянина

Победу в финале Всемирных игр Руднев посвятил своей семье и Родине. После триумфального боя Владислав станцевал гопак.

Напомним, что в весовой категории до 71 килограмма украинец Андрей Кучеренко победил россиянина Ролана Зиннатова, а Петр Давыденко одолел еще одного "нейтрального" спортсмена – Абусупияна Алиханова.

В медальном зачете сборная Украины занимает третью строчку. На счету наших атлетов 33 награды: 14 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых.

