Украинки произвели настоящий фурор в плавании на дистанции 400 метров с ластами. София Гречко и Анна Яковлева взяли двойной подиум в этой дисциплине, пишет 24 Канал.

К теме Украинка установила мировой рекорд и выиграла "золото" на Всемирных играх-2025

Как россиянка слушала гимн Украины?

Харьковчанка София Гречко кроме завоевания "золота" еще установила мировой рекорд. Она проплыла дистанцию 400 метров за 3:11,88.

Серебряным призером соревнований стала еще одна украинка – Анна Яковлева, которая отстала от партнерши по команде на 39 сотых секунды.

Наши соотечественницы оставили с "бронзой" "нейтральную" россиянку Елизавета Купрессова, которая уступила победительнице соревнований 2,23 секунды.

На церемонии награждения представительница страны-агрессора с каменным выражением лица слушала гимн Украины.

Видео с церемонии награждения на Всемирных играх-2025

Отметим, что София Гречко стала двукратной чемпионкой Всемирных игр. На счету нашей пловчихи "золото" на дистанции 200 метров.

После пятого соревновательного дня Украина занимает четвертое место в медальном зачете Всемирных игр-2025. На счету наших спортсменов 23 награды: 8 золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых.

Ранее мы рассказывали, как чемпион Украины в беге на 800 метров Владислав Финчук посвятил победу отцу.