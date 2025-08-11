В китайском Чэнду продолжаются Всемирные игры-2025. В понедельник, 11 августа, состоялся женский заплыв в ластах на дистанцию 400 метров, пишет 24 Канал.

Как украинка Гречко установила рекорд на Всемирных играх-2025?

Украину в финальном заплыве представляли две спортсменки – София Гречко и Анна Яковлева. Одной из соперниц наших пловчих была "нейтральная" представительница России Елизавета Купрессова.

Большую часть дистанции впереди была именно "нейтральная" спортсменка. Украинки плыли сразу за ней. На финише Гречко и Яковлева обошли россиянку, завоевав "золото" и "серебро".

Чемпионкой Всемирных игр-2025 стала София Гречко, которая еще и обновила мировой рекорд на этой дистанции. В плавании на 400 метров в ластах среди женщин она показала результат 3.11,88.

Серебряным призером соревнований стала Анна Яковлева с результатом – 3.12,27.

Плавание в ластах, 400 метров. Женщины

1. София Гречко (Украина) – 3.11,88

2. Анна Яковлева (Украина) – 3.12,27

3. Елизавета Купрессова – 3.14,11.

Для Софии это уже второе "золото" на Всемирных играх в Китае. Ранее она была первой на дистанции 200 метров. Впереди наших пловчих ждет участие в эстафетах.

