У китайському Ченду тривають Всесвітні ігри-2025. У понеділок, 11 серпня, відбувся жіночий заплив у ластах на дистанцію 400 метрів, пише 24 Канал.

Як українка Гречко встановила рекорд на Всесвітніх іграх-2025?

Україну у фінальному запливі представляли дві спортсменки – Софія Гречко та Анна Яковлєва. Однією із суперниць наших плавчинь була "нейтральна" представниця Росії Єлизавета Купрессова.

Більшу частину дистанції попереду була саме "нейтральна" спортсменка. Українки пливли одразу за нею. На фініші Гречко та Яковлєва обійшли росіянку, здобувши "золото" та "срібло".

Чемпіонкою Всесвітніх ігор-2025 стала Софія Гречко, яка ще й оновила світовий рекорд на цій дистанції. У плаванні на 400 метрів в ластах серед жінок вона показала результат 3.11,88.

Срібною призеркою змагань стала Анна Яковлєва з результатом – 3.12,27.

Плавання у ластах, 400 метрів. Жінки

1. Софія Гречко (Україна) – 3.11,88

2. Анна Яковлєва (Україна) – 3.12,27

3. Єлизавета Купрессова – 3.14,11.

Для Софії це вже друге "золото" на Всесвітніх іграх в Китаї. Раніше вона була першою на дистанції 200 метрів. Попереду наших плавчинь чекає участь в естафетах.

