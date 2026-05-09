В субботу, 9 мая, украинский дуэт триумфовал во время соревнований в венгерском городе Сегед. Преимущество над серебряными призерами составило считанные мгновения. Об этом сообщил инстаграм Федерации каноэ Украины.
Как выступили представительницы Украины?
Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок соревновались на 500-метровой дистанции среди каноэ-двоек у женщин.
На финише представительницы нашего государства оставили позади обладательниц "серебра" из Китая и хозяек соревнований, которым досталась "бронза".
Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка. Женщины. 500 метров
- Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (Украина) – 1:55.99 минуты.
- Менджа Сан и Янань Ма (Китай) + 0.09 секунды.
- Агнес Анна Кисс и Наджи Бьянка (Венгрия) +1.11 секунды.
Отметим, что для украинок это первая награда международного уровня за два года. Прошлый сезон Анастасия Рыбачок пропустила в связи с беременностью.
В ноябре спортсменка поделилась с читателями своего инстаграма сведениями о самочувствии через десять дней после рождения дочери.
Как разворачивалась карьера Лузан в отсутствие Рыбачок?
Украинская каноистка стала одной из самых успешных спортсменок мира в 2025 году. Она завоевала четыре золотые медали на мировом первенстве по гребле на байдарках и каноэ.
Людмила торжествовала в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 500 метров и 200 метров, а также в паре с Ириной Федорив в гребле на каноэ-двойках на дистанции 500 и 200 метров.
В конце 2025-го Национальный олимпийский комитет признал Лузан лучшей спортсменкой Украины по итогам 2025 года.
Какие вершины есть у двойки Лузан / Рыбачок во время совместных выступлений?
- Они являются двукратными медалистками летних Олимпийских игр. В Токио-2021 украинки записали в свой актив "серебро", а через три года повторили этот успех в Париже.
- Кроме наград олимпийского разлива Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок в паре выигрывали также четыре награды чемпионатов мира и три на чемпионатах Европы.