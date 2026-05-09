У суботу, 9 травня, український дует тріумфував під час змагань в угорському місті Сегед. Перевага над срібними призерками склала лічені миттєвості. Про це повідомив інстаграм Федерації каное України.
Як виступили представниці України?
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок змагались на 500-метровій дистанції серед каное-двійок у жінок.
На фініші представниці нашої держави залишили позаду володарок "срібла" з Китаю та господарок змагань, яким дісталась "бронза".
Кубок світу з веслування
Каное-двійка. Жінки. 500 метрів
- Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (Україна) – 1:55.99 хвилини.
- Менджа Сан та Янань Ма (Китай) + 0.09 секунди.
- Агнес Анна Кісс та Наджі Бьянка (Угорщина) +1.11 секунди.
Зазначимо, що для українок це перша нагорода міжнародного рівня за два роки. Минулий сезон Анастасія Рибачок пропустила у зв’язку із вагітністю.
У листопаді спортсменка поділилась з читачами свого інстаграму відомостями про самопочуття через десять днів після народження доньки.
Як розгорталась кар’єра Лузан за відсутності Рибачок?
Українська каноїстка стала однією з найуспішніших спортсменок світу у 2025 році. Вона здобула чотири золоті медалі на світовій першості з веслування на байдарках і каное.
Людмила тріумфувала у змаганнях каное-одиночок на дистанції 500 метрів та 200 метрів, а також у парі з Іриною Федорів у веслуванні на каное-двійках на дистанції 500 і 200 метрів.
Наприкінці 2025-го Національний олімпійський комітет визнав Лузан найкращою спортсменкою України за підсумком 2025 року.
Які вершини є у двійки Лузан / Рибачок під час спільних виступів?
- Вони є дворазовими медалістками літніх Олімпійських ігор. У Токіо-2021 українки записали до свого доробку "срібло", а за три роки повторили цей успіх у Парижі.
- Окрім нагород олімпійського розливу Людмила Лузан та Анастасія Рибачок у парі вигравали також чотири нагороди чемпіонатів світу та три на чемпіонатах Європи.