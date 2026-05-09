У суботу, 9 травня, український дует тріумфував під час змагань в угорському місті Сегед. Перевага над срібними призерками склала лічені миттєвості. Про це повідомив інстаграм Федерації каное України.

Як виступили представниці України?

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок змагались на 500-метровій дистанції серед каное-двійок у жінок.

На фініші представниці нашої держави залишили позаду володарок "срібла" з Китаю та господарок змагань, яким дісталась "бронза".

Кубок світу з веслування

Каное-двійка. Жінки. 500 метрів

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (Україна) – 1:55.99 хвилини. Менджа Сан та Янань Ма (Китай) + 0.09 секунди. Агнес Анна Кісс та Наджі Бьянка (Угорщина) +1.11 секунди.

Зазначимо, що для українок це перша нагорода міжнародного рівня за два роки. Минулий сезон Анастасія Рибачок пропустила у зв’язку із вагітністю.

У листопаді спортсменка поділилась з читачами свого інстаграму відомостями про самопочуття через десять днів після народження доньки.

Як розгорталась кар’єра Лузан за відсутності Рибачок?

Українська каноїстка стала однією з найуспішніших спортсменок світу у 2025 році. Вона здобула чотири золоті медалі на світовій першості з веслування на байдарках і каное.

Людмила тріумфувала у змаганнях каное-одиночок на дистанції 500 метрів та 200 метрів, а також у парі з Іриною Федорів у веслуванні на каное-двійках на дистанції 500 і 200 метрів.

Наприкінці 2025-го Національний олімпійський комітет визнав Лузан найкращою спортсменкою України за підсумком 2025 року.

Які вершини є у двійки Лузан / Рибачок під час спільних виступів?