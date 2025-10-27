Випадок стався у Голосіївському районі столиці. Поліція викрила 37-річного уродженця Запоріжжя у насильстві над дитиною під час заняття, повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

Що зробив тренер з дівчиною?

Тренер є колишній відомий спортсмен і засновник громадської організації. Тим не менше, зловмисник систематично вчиняв розпусні дії та сексуальне насильство щодо 11-річної вихованки.

Дитина має особливий стан здоров’я, адже має вади мовлення. Зазначається, що тренер з бразильського джиу-джитсу скористався довірою дівчини.

Під час одного з індивідуальних занять чоловік залишився з дівчиною наодинці. Він роздягнув її та вчинив насильницькі дії проти її волі.

Злочинець скористався вадами дитини та повірив, що вона не розповість батькам про інцидент. Як повідомляє Київська міська прокуратура, дії тренера кваліфіковано за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України.

Чоловіка звинувачують у сексуальному насильстві щодо особи, яка не досягла 14 років. Його вже затримано та обрано запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб.

Злочинцю загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років. Нагадаємо, що навесні експерша ракетка України зізналася в сексуальному насильстві з боку тренера.