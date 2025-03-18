Колишня перша ракетка України стала однією з героїнь розслідування, присвяченого насиллю у світі тенісу, повідомляє 24 Канал із посиланням на L'Equipe. Уродженка Ялти розповіла, що майже протягом трьох років тренер нав'язував їй ізоляцію та змушував до сексуальних дій.

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Жахливі подробиці

За її словами, усе розпочалася під час юніорського турніру Ролан Гаррос-1999. Юлії на той момент було 15 років, а її наставнику – 41:

Ми ділили одну кімнату. Він ліг біля мене, гладив та обіймав. Казав, що дуже мене кохає, що я належу йому, що стану його дружиною та чемпіонкою лише завдяки йому. Я мала завжди підкорятися, навіть у сексуальних стосунках. Я була його річчю. Це були страшні страждання. В такі моменти ти починаєш ненавидіти себе, думаєш: "Це тому, що я гарна, це моя провина". Повсякденне життя перетворилося на жахіття. Я не хотіла, щоб настав ранок.

Вакуленко зізналася, що постійно була наодинці з ним. Тренер забороняв їй спілкуватися з іншими, контролював телефон і не давав жодної свободи. Якщо ж він був чимось незадоволений, то міг не розмовляти з нею або спеціально погано тренував.

Це була маніпуляція, завдяки якій він створив ментальну залежність. Спортсменка була повністю ізольована та ніхто не міг їй допомогти. Вихід із ситуації вона знайшла незадовго до свого 18-річчя – у вигляді травми.

Я вдарила по кошику з м'ячами та зламала ліву руку. Два місяці я не могла тренуватися та не повернулася до нього. Я хотіла почати нове життя. І вижити,

– розповіла тенісистка.

Зазначимо, що Юлія Вакуленко на професійному рівні виступала з 1998 по 2010 роки. За цей час вона здобула сім титулів ITF в одиночному розряді. Тенісистка була першою ракеткою України, її найвища позиція – 32 місце у світовому рейтингу WTA.