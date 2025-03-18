Бывшая первая ракетка Украины стала одной из героинь расследования, посвященного насилию в мире тенниса, сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Equipe. Уроженка Ялты рассказала, что почти в течение трех лет тренер навязывал ей изоляцию и принуждал к сексуальным действиям.

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Ужасные подробности

По ее словам, все началось во время юниорского турнира Ролан Гаррос-1999. Юлии на тот момент было 15 лет, а ее наставнику – 41:

Мы делили одну комнату. Он лег возле меня, гладил и обнимал. Говорил, что очень меня любит, что я принадлежу ему, что стану его женой и чемпионкой только благодаря ему. Я должна была всегда подчиняться, даже в сексуальных отношениях. Я была его вещью. Это были страшные страдания. В такие моменты ты начинаешь ненавидеть себя, думаешь: "Это потому, что я хорошая, это моя вина". Повседневная жизнь превратилась в кошмар. Я не хотела, чтобы наступило утро.

Вакуленко призналась, что постоянно была наедине с ним. Тренер запрещал ей общаться с другими, контролировал телефон и не давал никакой свободы. Если же он был чем-то недоволен, то мог не разговаривать с ней или специально плохо тренировал.

Это была манипуляция, благодаря которой он создал ментальную зависимость. Спортсменка была полностью изолирована и никто не мог ей помочь. Выход из ситуации она нашла незадолго до своего 18-летия – в виде травмы.

Я ударила по корзине с мячами и сломала левую руку. Два месяца я не могла тренироваться и не вернулась к нему. Я хотела начать новую жизнь. И выжить,

– рассказала теннисистка.

Отметим, что Юлия Вакуленко на профессиональном уровне выступала с 1998 по 2010 годы. За это время она завоевала семь титулов ITF в одиночном разряде. Теннисистка была первой ракеткой Украины, ее самая высокая позиция – 32 место в мировом рейтинге WTA.