Участие в основной сетке соревнования примут 96 теннисисток со всего мира. Среди них будет и пять представительниц Украины, сообщает 24 Канал.

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Против кого сыграют украинки

Две из них получили пропуск сразу в 1/32 финала. Благодаря своему рейтингу Элина Свитолина и Марта Костюк пропустят первый круг турнира.

Киевлянка начнет свой путь на турнире поединком против победительницы пары Анастасия Потапова – Кимберли Биррелл. Стоит отметить, что в прошлом году Марта из-за болезни пропускала "тысячник" в Майами, поэтому ей не надо защищать очки и она будет иметь хороший шанс подняться в рейтинге.

Соперница первой ракетки Украины определится в противостоянии Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Поэтому уже во втором круге может состояться "сине-желтое" дерби.

С 1/64 финала будут стартовать также Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева, которая успешно преодолела квалификацию. Именно первой среди всех украинок нужно будет защищать в Майами больше всего очков – 120.

Уроженка Новой Каховки на старте соревнований встретится с "нейтральной" Викторией Азаренко. До сих пор они дважды играли между собой и оба поединка закончились в пользу белоруски. Победительница противостояния сыграет во втором круге против Каролины Муховой.

Юлия Стародубцева во второй раз в карьере сыграет в основе "тысячника". Ей будет противостоять бывшая первая ракетка мира Наоми Осака. Победительница этой пары в 1/32 финала сыграет против "нейтральной" Людмилы Самсоновой.

К слову. Действующей победительницей турнира в Майами является американка Даниэль Коллинз. Она в прошлогоднем финале одолела в финале Елену Рыбакину.

Напомним, что перед стартом будущего "тысячника" был обновлен женский мировой рейтинг. Сейчас выше всех в нем из украинок располагается Элина Свитолина – 22 позиция.