В субботу, 15 марта, в столице Сербии Белграде состоялся грандиозный митинг. В масштабной акции приняли участие более 100 тысяч протестующих, пишет 24 Канал.

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Кого поддержал Джокович в сербских протестах

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на протесты. Он опубликовал в своем инстаграме фото митинга в центре Белграда.

24-кратный победитель турниров "Большого шлема" двумя словами прокомментировал события в Сербии.

"История! Величественно", – написал Джокович.

Реакция Джоковича на протесты в Сербии / скриншот из инстаграма теннисиста

Что происходит в Сербии

  • Напомним, что протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года. Толчком к митингам стала трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Сад. Тогда после обвала сооружения погибло 15 человек.
  • Протестующие обвиняют власть во главе с президентом Сербии Александром Вучием в тотальной коррупции и халатности. Сербские власти известны своим лояльным отношением к России.
  • Отметим, что Новак Джокович старался избегать темы войны в Украине. Титулованный спортсмен демонстрировал свой нейтралитет и призвал к допуску российских спортсменов.
  • Однако назвать протесты в Сербии антироссийскими нельзя. В них участвуют проевропейские силы и откровенные сторонники страны-агрессора.