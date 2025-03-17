В субботу, 15 марта, в столице Сербии Белграде состоялся грандиозный митинг. В масштабной акции приняли участие более 100 тысяч протестующих, пишет 24 Канал.

Читайте также Швьонтек отметилась скверным поведением во время матча в Индиан-Уэллсе: эмоциональное видео

Кого поддержал Джокович в сербских протестах

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на протесты. Он опубликовал в своем инстаграме фото митинга в центре Белграда.

24-кратный победитель турниров "Большого шлема" двумя словами прокомментировал события в Сербии.

"История! Величественно", – написал Джокович.

Реакция Джоковича на протесты в Сербии / скриншот из инстаграма теннисиста

Что происходит в Сербии