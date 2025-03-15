Швьонтек неожиданно уступила Андреевой и вылетела из турнира. Во время матча польскую теннисистку переполняла злость, которую она выплеснула на болбоя, сообщает 24 канал.

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Не сдержала эмоций

Ига Шьвонтек проиграла Мирре Андреевой полуфинальный матч WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. По ходу встречи с "нейтральной" теннисисткой вторая ракетка мира не смогла сдержать эмоции.

В одном из эпизодов противостояния польская спортсменка со злостью отбила снаряд в сторону трибун. Швьонтек почти попала в болбой. Также она жаловалась судьям, что дети, которые подают мячи, двигаются и мешают ей во время подачи оппонентки.

Эмоции Иги Швьонтек во время матча: смотрите видео

Напомним, что финал "тысячника" в Индиан-Уэллсе состоится завтра 16 марта. Главный приз турнира разыграют "нейтральные" теннисистки Арина Сабаленка и Мирра Андреева.