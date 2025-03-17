У суботу, 15 березня, у столиці Сербії Белграді відбувся грандіозний мітинг. В масштабній акції взяли участь понад 100 тисяч протестувальників, пише 24 Канал.
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Кого підтримав Джокович у сербських протестах
Експерша ракетка світу серб Новак Джокович відреагував на протести. Він опублікував у своєму інстаграмі фото мітингу в центрі Белграді.
24-разовий переможець турнірів "Великого шолома" двома словами прокоментував події в Сербії.
"Історія! Велично", – написав Джокович.
Реакція Джоковича на протести в Сербії / скриншот з інстаграму тенісиста
Що відбувається в Сербії
- Нагадаємо, що протести в Сербії розпочалися в листопаді 2024 року. Поштовхом до мітингів стала трагедія на залізничному вокзалі в Нові-Сад. Тоді після обвалу споруди загинуло 15 осіб.
- Протестувальники звинувачують владу на чолі з президентом Сербії Александром Вучием в тотальній корупції та недбалості. Сербська влада відома своїм лояльним ставленням до Росії.
- Зазначимо, що Новак Джокович намагався уникати теми війни в Україні. Титулований спортсмен демонстрував свій нейтралітет та закликав до допуску російських спортсменів.
- Проте назвати протести в Сербії антиросійськими не можна. У них беруть участь проєвропейські сили та відверті прихильники країни-агресорки.