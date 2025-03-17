У суботу, 15 березня, у столиці Сербії Белграді відбувся грандіозний мітинг. В масштабній акції взяли участь понад 100 тисяч протестувальників, пише 24 Канал.

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Кого підтримав Джокович у сербських протестах

Експерша ракетка світу серб Новак Джокович відреагував на протести. Він опублікував у своєму інстаграмі фото мітингу в центрі Белграді.

24-разовий переможець турнірів "Великого шолома" двома словами прокоментував події в Сербії.

"Історія! Велично", – написав Джокович.

Реакція Джоковича на протести в Сербії / скриншот з інстаграму тенісиста

Що відбувається в Сербії