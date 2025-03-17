Украину в одиночном разряде представляли четыре теннисистки. Лучше всего выступила Элина Свитолина, которая пробилась в четвертьфинал, сообщает 24 Канал.

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Как изменились позиции украинских спортсменок

Уроженка Одессы в течение турнира победила трех американок – Эшлин Крюгер, Даниэль Коллинс и Джессику Пегулу. После этого Элина уступила будущей победительнице турнира "нейтральной" Мирре Андреевой. Благодаря такому выступлению Свитолина сохранила статус первой ракетки Украины и поднялась на 22-е место в мировом рейтинге.

В 1/8 финала дошла Марта Костюк, где уступила девятой ракетке мира Чжэн Циньвэнь. Такой результат отбросил киевлянку на пять ступенек и теперь она занимает 29-ю позицию.

Благодаря выходу в 1/16 финала Даяна Ястремская улучшила свой рейтинг на четыре места, а Ангелина Калинина опустилась на одно из-за поражения в первом круге.

Отдельно стоит отметить прогресс Анастасии Соболевой. 20-летняя уроженка Днепра благодаря полуфиналу на 75-тысячнике в Венгрии вошла в топ-200 мирового рейтинга, установив личный рекорд.

Украинки в топ-200 мирового рейтинга

22. Элина Свитолина – 2130 очков (+1 позиция)

29. Марта Костюк – 1685 (-5)

42. Даяна Ястремская – 1284 (+4)

55. Ангелина Калинина – 1072 (-1)

108. Юлия Стародубцева – 682 (+2)

137. Дарья Снигур – 528 (-9)

197. Анастасия Соболева – 352 (+22)

К слову. Впервые с июля 2010 года покинула топ-200 Леся Цуренко. Она не играла официальных матчей после поражения от Синьи Краус в матче Кубка Билли Джин Кинг в ноябре прошлого года.

Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошли минимальные изменения. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, на шестую строчку поднялась Мирра Андреева, а десятку покинула Паула Бадоса.

Рейтинг WTA: топ-10