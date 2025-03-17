Украину в одиночном разряде представляли четыре теннисистки. Лучше всего выступила Элина Свитолина, которая пробилась в четвертьфинал, сообщает 24 Канал.
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Как изменились позиции украинских спортсменок
Уроженка Одессы в течение турнира победила трех американок – Эшлин Крюгер, Даниэль Коллинс и Джессику Пегулу. После этого Элина уступила будущей победительнице турнира "нейтральной" Мирре Андреевой. Благодаря такому выступлению Свитолина сохранила статус первой ракетки Украины и поднялась на 22-е место в мировом рейтинге.
В 1/8 финала дошла Марта Костюк, где уступила девятой ракетке мира Чжэн Циньвэнь. Такой результат отбросил киевлянку на пять ступенек и теперь она занимает 29-ю позицию.
Благодаря выходу в 1/16 финала Даяна Ястремская улучшила свой рейтинг на четыре места, а Ангелина Калинина опустилась на одно из-за поражения в первом круге.
Отдельно стоит отметить прогресс Анастасии Соболевой. 20-летняя уроженка Днепра благодаря полуфиналу на 75-тысячнике в Венгрии вошла в топ-200 мирового рейтинга, установив личный рекорд.
Украинки в топ-200 мирового рейтинга
- 22. Элина Свитолина – 2130 очков (+1 позиция)
- 29. Марта Костюк – 1685 (-5)
- 42. Даяна Ястремская – 1284 (+4)
- 55. Ангелина Калинина – 1072 (-1)
- 108. Юлия Стародубцева – 682 (+2)
- 137. Дарья Снигур – 528 (-9)
- 197. Анастасия Соболева – 352 (+22)
К слову. Впервые с июля 2010 года покинула топ-200 Леся Цуренко. Она не играла официальных матчей после поражения от Синьи Краус в матче Кубка Билли Джин Кинг в ноябре прошлого года.
Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошли минимальные изменения. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, на шестую строчку поднялась Мирра Андреева, а десятку покинула Паула Бадоса.
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Соболенко ("нейтральная") – 9606 очков
- Ига Швёнтек (Польша) – 7375
- Коко Гофф (США) – 6063
- Джессика Пегула (США) – 5361
- Мэдисон Киз (США) – 5004
- Мирра Андреева ("нейтральная") – 4710 (+5 позиций)
- Жасмин Паолини (Италия) – 4518 (-1)
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 4448 (-1)
- Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3985
- Эмма Наварро (США) – 3859 (-2)